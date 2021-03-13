https://ria.ru/20210313/pasport-1601080433.html

В РПЦ с опасением отнеслись к инициативе введения COVID–паспортов в ЕС

В РПЦ с опасением отнеслись к инициативе введения COVID–паспортов в ЕС

Введение COVID-паспортов может принести урон людям, которые не могут вакцинироваться, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:58

2021-03-13T15:58

2021-03-13T15:58

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

здоровье - общество

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Введение COVID-паспортов может принести урон людям, которые не могут вакцинироваться, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ведущая телепередачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24" напомнила о том, что Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении COVID-паспортов, где будут указаны данные о вакцинации."Таким образом, будет нарушен принцип добровольности и вакцинации, который декларируется в большинстве европейских стран. Введение таких паспортов может нанести серьезный урон людям, которые по каким-то причинам не могут вакцинироваться и кто не переболел. Такой человек должен ждать, пока переболеет, чтобы посетить европейские страны?", - сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".Он также обратил внимание на то, что в разных странах – разные вакцины, и "не будет единой вакцины, которая признана всем миром"."Будут ли паспорта включать любые вакцины или только те, которые были признаны на территории ЕС? Вопросов гораздо больше, чем ответов, а потому опасения, которые высказываются в связи с этим, небезосновательны", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20210312/otstavka-1600974534.html

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, здоровье - общество, еврокомиссия