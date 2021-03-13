Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210313/pasport-1601080433.html
В РПЦ с опасением отнеслись к инициативе введения COVID–паспортов в ЕС
В РПЦ с опасением отнеслись к инициативе введения COVID–паспортов в ЕС
Введение COVID-паспортов может принести урон людям, которые не могут вакцинироваться, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:58
2021-03-13T15:58
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
здоровье - общество
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597720193_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_9aaed9df7b9dbd67e26b322693fe7dff.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Введение COVID-паспортов может принести урон людям, которые не могут вакцинироваться, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ведущая телепередачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24" напомнила о том, что Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении COVID-паспортов, где будут указаны данные о вакцинации."Таким образом, будет нарушен принцип добровольности и вакцинации, который декларируется в большинстве европейских стран. Введение таких паспортов может нанести серьезный урон людям, которые по каким-то причинам не могут вакцинироваться и кто не переболел. Такой человек должен ждать, пока переболеет, чтобы посетить европейские страны?", - сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".Он также обратил внимание на то, что в разных странах – разные вакцины, и "не будет единой вакцины, которая признана всем миром"."Будут ли паспорта включать любые вакцины или только те, которые были признаны на территории ЕС? Вопросов гораздо больше, чем ответов, а потому опасения, которые высказываются в связи с этим, небезосновательны", - заключил представитель РПЦ.
https://ria.ru/20210312/otstavka-1600974534.html
https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597720193_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_b80659250111ac43d9863f1344e88a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, здоровье - общество, еврокомиссия

В РПЦ с опасением отнеслись к инициативе введения COVID–паспортов в ЕС

15:58 13.03.2021
 
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкГражданин США Брюс Уотс Бевен оформляет документы для вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в поликлинике в Евпатории
Гражданин США Брюс Уотс Бевен оформляет документы для вакцинации от коронавируса российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в поликлинике в Евпатории - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Введение COVID-паспортов может принести урон людям, которые не могут вакцинироваться, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ведущая телепередачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24" напомнила о том, что Еврокомиссия в марте представит законопроект о введении COVID-паспортов, где будут указаны данные о вакцинации.
"Таким образом, будет нарушен принцип добровольности и вакцинации, который декларируется в большинстве европейских стран. Введение таких паспортов может нанести серьезный урон людям, которые по каким-то причинам не могут вакцинироваться и кто не переболел. Такой человек должен ждать, пока переболеет, чтобы посетить европейские страны?", - сказал митрополит в эфире канала "Россия 24".
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:56Распространение коронавируса
Глава минздрава Словакии покинет пост до начала вакцинации "Спутником V"
Он также обратил внимание на то, что в разных странах – разные вакцины, и "не будет единой вакцины, которая признана всем миром".
"Будут ли паспорта включать любые вакцины или только те, которые были признаны на территории ЕС? Вопросов гораздо больше, чем ответов, а потому опасения, которые высказываются в связи с этим, небезосновательны", - заключил представитель РПЦ.
Мужчина держит в руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00Распространение коронавируса
"Один в один с оригиналом": как мошенники продают в России ковид-паспорта
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаЗдоровье - ОбществоЕврокомиссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния