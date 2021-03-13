https://ria.ru/20210313/paskha-1601062309.html

В РПЦ поддержали идею празднования Пасхи в одно время для всех христиан

В РПЦ поддержали идею празднования Пасхи в одно время для всех христиан

Празднование Пасхи в одно время для христиан, в том числе католиков и православных, - благо для христианства, эту идею можно реализовать, следуя решениям... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T12:22

2021-03-13T12:22

2021-03-13T12:22

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Празднование Пасхи в одно время для христиан, в том числе католиков и православных, - благо для христианства, эту идею можно реализовать, следуя решениям Первого вселенского собора в Никее, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с католикам дату празднования пасхи."Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым вселенским собором", - сказал иеромонах Стефан.Он напомнил, что праздновать Пасху в один день - не новая идея для Церкви: такое решение было принято на Первом вселенском соборе (в 325 году) "и Православная церковь неуклонно следует этому решению"."К сожалению, во многих церквях, которые находятся вне молитвенного общения с Православной церковью (в частности, Римско-католическая и протестантские церкви – ред.), в силу исторических причин изменились правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи. Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для православных церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи", - пояснил отец Стефан.Он подчеркнул, что Пасхалия - "это догматическое положение". "Отступить от него - значит утратить связь с православной традицией. Для Русской церкви этот вопрос не может стоять на повестке. Мы придерживаемся учения вселенских соборов и святых отцов. Это и делает нас православными", - заключил представитель Русской церкви.Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале отметил, что идею Константинополя реформировать календарь в православной среде воспримут как дезинтеграционный шаг, а подобные инициативы говорят о "большей заинтересованности по крайней мере части епископата Фанара в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства".Исторически христианские общины высчитывали дату празднования Воскресения христова по-разному. Единый подход был выработан в 325 году, в Никее, на Первом вселенском соборе, тогда еще общим для всех христиан. Однако после разделения Церкви в 1054 году на западную (Римско-католическую) и восточную (Православную), ситуация изменилась. Сейчас католики, протестанты и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными. В свою очередь, православные церкви - вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь, - празднуют Пасху в одно время, потому что используют правило, выработанное на Первом вселенском соборе.Григорианского календаря придерживаются Римско-католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), ново-юлианского (прият в ХХ веке) - православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю.

https://ria.ru/20200107/1563047501.html

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