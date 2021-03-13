https://ria.ru/20210313/pashinyan-1601078058.html

Противники Пашиняна завершили акцию у президентской резиденции

Противники Пашиняна завершили акцию у президентской резиденции

Организаторы акции противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что премьер покинул президентскую резиденцию в Ереване, и объявили о... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:42

2021-03-13T15:42

2021-03-13T16:00

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Организаторы акции противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что премьер покинул президентскую резиденцию в Ереване, и объявили о прекращении акции.По его словам, протестующие достигли своей цели, показав, что Пашинян не может передвигаться по городу без поддержки полиции.Собравшиеся у президентской резиденции требовали отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

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Полицейские в "цепочке" вокруг здания МИД Армении Полиция оцепила в субботу, 13 марта, здание МИД Армении из-за акции протеста в связи с планируемым приездом премьер-министра Никола Пашиняна. 2021-03-13T15:42 true PT0M24S

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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире