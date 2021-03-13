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Противники Пашиняна завершили акцию у президентской резиденции
Противники Пашиняна завершили акцию у президентской резиденции
Организаторы акции противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что премьер покинул президентскую резиденцию в Ереване, и объявили о... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:42
2021-03-13T16:00
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Организаторы акции противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что премьер покинул президентскую резиденцию в Ереване, и объявили о прекращении акции.По его словам, протестующие достигли своей цели, показав, что Пашинян не может передвигаться по городу без поддержки полиции.Собравшиеся у президентской резиденции требовали отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Полицейские в "цепочке" вокруг здания МИД Армении
Полиция оцепила в субботу, 13 марта, здание МИД Армении из-за акции протеста в связи с планируемым приездом премьер-министра Никола Пашиняна.
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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Противники Пашиняна завершили акцию у президентской резиденции

15:42 13.03.2021 (обновлено: 16:00 13.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции и сотрудники полиции возле здания администрации президента Армении в Ереване
Сторонники оппозиции и сотрудники полиции возле здания администрации президента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Организаторы акции противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили, что премьер покинул президентскую резиденцию в Ереване, и объявили о прекращении акции.

"Мы получили сведения, что Пашинян покинул здание президентской резиденции. Объявляем акцию завершенной", - сказал один из организаторов, представитель молодежного крыла партии "Дашнакцутюн" Герасим Варданян.

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Пашинян потеснил военных. Но главная проблема не решена
По его словам, протестующие достигли своей цели, показав, что Пашинян не может передвигаться по городу без поддержки полиции.
Собравшиеся у президентской резиденции требовали отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.
В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
Оник ГаспарянСитуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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