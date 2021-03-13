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Эвакуация пациентов из Парижа: как Франция выживает в эпоху пандемии
Эвакуация пациентов из Парижа: как Франция выживает в эпоху пандемии
Артисты захватили парижский театр Одеон и вот уже неделю устраивают на площади перед ним театрализованные митинги, требуя спасти от неминуемой гибели... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:23
2021-03-13T14:00
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
анн идальго
astrazeneca
ницца
париж
в мире
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ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Артисты захватили парижский театр Одеон и вот уже неделю устраивают на площади перед ним театрализованные митинги, требуя спасти от неминуемой гибели французскую культуру. Но спасать нужно не только культуру: битву с коронавирусом Франция пока проигрывает. В больницах ситуация близка к критической. До 30 тысяч инфицированных в день, почти четыре миллиона за все время, 90 тысяч погибших — из самых высоких показателей в Европе. И все это несмотря на нескончаемые ограничительные меры. Врачи бьют в набат, а власти не исключают новой полной изоляции.Карантин, комендантский час — и так по кругуБольшинство россиян наверняка с содроганием вспоминают пару месяцев режима самоизоляции прошлой весной. Французы в этом ужасе живут без малого год.Первый карантин действовал с середины марта до середины мая. В октябре из-за новой волны пандемии на большей части страны ввели комендантский час (с восьми или девяти вечера до пяти-шести утра), а вскоре — опять жесткий карантин. В канун рождества, желая смягчить граждан, уставших от ограничений, карантин заменили комендантским часом. В январе комендантский час сдвинули на 18:00. Днем выходить можно, но к шести часам вечера все должны быть дома.Нужны веские причины для того, чтобы нарушить это правило: посещение врача или аптеки, помощь больному и так далее. Необходимо заполнять анкеты. Иначе штраф: 135 евро на первый раз, повторный — до 3750.Впрочем, выходить из дома особо некуда: даже продуктовые магазины обязаны закрыться до 18:00. Поэтому утром и днем в торговых точках огромные толпы, очереди даже на улицах. А кто не успел — тот опоздал: купите продукты завтра. Ну, или на выходных. Театры, музеи, дискотеки, клубы, спортзалы, рестораны и кафе — на замке. Спасибо хоть доставку не запретили.При этом "под раздачу" можно попасть даже в дневное время. Так, полиция несколько раз весьма грубо разгоняла парижан на набережных Сены из-за несоблюдения социальной дистанции. Об образовавшейся в итоге давке на лестницах с нижних набережных правоохранители почему-то не подумали.А еще во Франции с середины прошлого года повсеместный масочный режим: без маски нельзя появляться не только в транспорте, магазине или на работе, но даже на улице, в лесу или на пляже. Штраф тот же — 135 евро.Чтобы куда-то выбраться за рубеж, нужно документально подтвердить неотложную необходимость поездки. Например, жизненно важная медицинская помощь, похороны родственника, вызов в суд.Кризис в парижском регионеПорой местные власти вводят дополнительные меры. Уже несколько недель в департаменте Приморские Альпы, на знаменитом Лазурном берегу — так называемый карантин выходного дня. Примеру последовали на севере страны — в Дюнкерке.Больше всего беспокоит ситуация в столичном регионе Иль-де-Франс, где больницы работают на пределе. По словам главы Минздрава Оливье Верана, каждые 12 минут один житель региона попадает в реанимацию — более ста человек в день, тогда как на пике второй волны было 88. По состоянию на вечер четверга, в отделениях интенсивной терапии находились 1080 пациентов, заполнены более 90 процентов койко-мест. В целом по стране — около четырех тысяч."Если темп останется прежним, к концу марта в реанимациях региона Иль-де-Франс будет полторы тысячи человек, это критический порог", — подчеркнул министр.Решили сократить 40 процентов запланированных операций, чтобы освободить места для срочных больных. Власти организуют перевозку тяжелых пациентов из столичного региона в провинцию.По данным источников, речь идет о 300-400 больных. Их погрузят на вертолеты, самолеты и высокоскоростные поезда: мероприятие весьма сложное и дорогостоящее. Однако альтернативы чиновники не видят.А Париж, похоже, ждут новые строгости. Рассматривают любые варианты: от сценария Ниццы и Дюнкерка до полного карантина.Против заточения в квартирах выступает мэр Парижа Анн Идальго. По ее словам, карантин выходного дня бесчеловечен. Запрещая полезные прогулки на свежем воздухе, власти лишь усугубят эпидемиологическую ситуацию.Кроме того, в обществе усиливается недовольство постоянными ограничениями, которые многими воспринимаются как показные: можно подумать, что с 06:00 до 18:00 в переполненном вагоне метро или очереди магазина вирус не распространяется, зато после 18:00 сразу выходит на охоту. И еще по выходным. Нежелание останавливать предприятия понятно, однако эффективность комендантского часа ничем не доказана.Вакцинация идет, но темпы оставляют желать лучшегоТак или иначе, все действия властей сейчас — это гонка со временем: протянуть как можно дольше, пока набирает темп прививочная кампания. Массовая вакцинация — единственный выход из кризиса. Однако французы сильно опоздали, стартовав лишь под Новый год.Первую дозу вакцины получили 4,5 миллиона человек — около шести процентов населения. Правительство надеется к середине апреля добраться до десяти миллионов. Нужно постоянно наращивать темпы, доведя до 400 тысяч прививок в сутки. Пока рекорд — 268 тысяч.Плановые сроки сорвали сбои поставок как Pfizer, так и AstraZeneca. Пока прививают только медиков и группы риска — пожилых (старше 75 лет), хронических больных, которым грозит ковид в тяжелой форме.Франция не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на несколько серьезных случаев нарушения свертываемости крови после укола. По словам главы Минздрава, на пять миллионов европейцев, привитых AstraZeneca, лишь у 30 выявили тромбоз. Министр убежден, что риски минимальны.По данным последних опросов, вакцинироваться готовы шесть из десяти французов. И это уже относительный успех, поскольку пару месяцев назад на это соглашались меньше половины. Однако по-прежнему много скептиков и недоверчивых людей, не желающих прививаться препаратами, которые не прошли полный цикл тестирования: вакцины одобрили по ускоренной процедуре в экстренных условиях.Зачастую прививаться не спешат даже сотрудники больниц, получившие на это первоочередное право. По некоторым данным, на вакцинирование согласились меньше сорока процентов врачей и медперсонала.Какие меры примут во Франции для дальнейшей борьбы с эпидемией, выяснится в ближайшие дни. Правительство ежедневно отслеживает статистику, положение дел в столичном регионе обсудят в воскресенье, а затем, если потребуется, в среду. Парижанам остается только ждать.
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96
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, анн идальго, astrazeneca , ницца, париж, в мире

Эвакуация пациентов из Парижа: как Франция выживает в эпоху пандемии

13:23 13.03.2021 (обновлено: 14:00 13.03.2021)
 
© AFP 2021 / Loic VenanceУчастники акции протеста, которые требуют открытия культурных мест и театров во Франции
Участники акции протеста, которые требуют открытия культурных мест и театров во Франции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Артисты захватили парижский театр Одеон и вот уже неделю устраивают на площади перед ним театрализованные митинги, требуя спасти от неминуемой гибели французскую культуру. Но спасать нужно не только культуру: битву с коронавирусом Франция пока проигрывает. В больницах ситуация близка к критической. До 30 тысяч инфицированных в день, почти четыре миллиона за все время, 90 тысяч погибших — из самых высоких показателей в Европе. И все это несмотря на нескончаемые ограничительные меры. Врачи бьют в набат, а власти не исключают новой полной изоляции.

Карантин, комендантский час — и так по кругу

Большинство россиян наверняка с содроганием вспоминают пару месяцев режима самоизоляции прошлой весной. Французы в этом ужасе живут без малого год.
Первый карантин действовал с середины марта до середины мая. В октябре из-за новой волны пандемии на большей части страны ввели комендантский час (с восьми или девяти вечера до пяти-шести утра), а вскоре — опять жесткий карантин. В канун рождества, желая смягчить граждан, уставших от ограничений, карантин заменили комендантским часом.
В январе комендантский час сдвинули на 18:00. Днем выходить можно, но к шести часам вечера все должны быть дома.
© AFP 2021 / Stefano Rellandini Французские полицейские патрулируют Елисейские Поля в Париже во время комендантского часа, Франция
Французские полицейские патрулируют Елисейские поля в Париже во время комендантского часа, Франция - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© AFP 2021 / Stefano Rellandini
Французские полицейские патрулируют Елисейские Поля в Париже во время комендантского часа, Франция
Нужны веские причины для того, чтобы нарушить это правило: посещение врача или аптеки, помощь больному и так далее. Необходимо заполнять анкеты. Иначе штраф: 135 евро на первый раз, повторный — до 3750.
Впрочем, выходить из дома особо некуда: даже продуктовые магазины обязаны закрыться до 18:00. Поэтому утром и днем в торговых точках огромные толпы, очереди даже на улицах. А кто не успел — тот опоздал: купите продукты завтра. Ну, или на выходных. Театры, музеи, дискотеки, клубы, спортзалы, рестораны и кафе — на замке. Спасибо хоть доставку не запретили.
При этом "под раздачу" можно попасть даже в дневное время. Так, полиция несколько раз весьма грубо разгоняла парижан на набережных Сены из-за несоблюдения социальной дистанции. Об образовавшейся в итоге давке на лестницах с нижних набережных правоохранители почему-то не подумали.
А еще во Франции с середины прошлого года повсеместный масочный режим: без маски нельзя появляться не только в транспорте, магазине или на работе, но даже на улице, в лесу или на пляже. Штраф тот же — 135 евро.
Чтобы куда-то выбраться за рубеж, нужно документально подтвердить неотложную необходимость поездки. Например, жизненно важная медицинская помощь, похороны родственника, вызов в суд.

Кризис в парижском регионе

Порой местные власти вводят дополнительные меры. Уже несколько недель в департаменте Приморские Альпы, на знаменитом Лазурном берегу — так называемый карантин выходного дня. Примеру последовали на севере страны — в Дюнкерке.
Больше всего беспокоит ситуация в столичном регионе Иль-де-Франс, где больницы работают на пределе. По словам главы Минздрава Оливье Верана, каждые 12 минут один житель региона попадает в реанимацию — более ста человек в день, тогда как на пике второй волны было 88. По состоянию на вечер четверга, в отделениях интенсивной терапии находились 1080 пациентов, заполнены более 90 процентов койко-мест. В целом по стране — около четырех тысяч.
© REUTERS / Benoit TessierМедицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция
"Если темп останется прежним, к концу марта в реанимациях региона Иль-де-Франс будет полторы тысячи человек, это критический порог", — подчеркнул министр.
Решили сократить 40 процентов запланированных операций, чтобы освободить места для срочных больных. Власти организуют перевозку тяжелых пациентов из столичного региона в провинцию.
По данным источников, речь идет о 300-400 больных. Их погрузят на вертолеты, самолеты и высокоскоростные поезда: мероприятие весьма сложное и дорогостоящее. Однако альтернативы чиновники не видят.
А Париж, похоже, ждут новые строгости. Рассматривают любые варианты: от сценария Ниццы и Дюнкерка до полного карантина.
Против заточения в квартирах выступает мэр Парижа Анн Идальго. По ее словам, карантин выходного дня бесчеловечен. Запрещая полезные прогулки на свежем воздухе, власти лишь усугубят эпидемиологическую ситуацию.
Кроме того, в обществе усиливается недовольство постоянными ограничениями, которые многими воспринимаются как показные: можно подумать, что с 06:00 до 18:00 в переполненном вагоне метро или очереди магазина вирус не распространяется, зато после 18:00 сразу выходит на охоту. И еще по выходным. Нежелание останавливать предприятия понятно, однако эффективность комендантского часа ничем не доказана.

Вакцинация идет, но темпы оставляют желать лучшего

Так или иначе, все действия властей сейчас — это гонка со временем: протянуть как можно дольше, пока набирает темп прививочная кампания. Массовая вакцинация — единственный выход из кризиса. Однако французы сильно опоздали, стартовав лишь под Новый год.
Первую дозу вакцины получили 4,5 миллиона человек — около шести процентов населения. Правительство надеется к середине апреля добраться до десяти миллионов. Нужно постоянно наращивать темпы, доведя до 400 тысяч прививок в сутки. Пока рекорд — 268 тысяч.
© REUTERS / Benoit TessierВакцинация вакциной AstraZeneca во Франции
Вакцинация вакциной AstraZeneca во Франции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Вакцинация вакциной AstraZeneca во Франции
Плановые сроки сорвали сбои поставок как Pfizer, так и AstraZeneca. Пока прививают только медиков и группы риска — пожилых (старше 75 лет), хронических больных, которым грозит ковид в тяжелой форме.
Франция не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на несколько серьезных случаев нарушения свертываемости крови после укола. По словам главы Минздрава, на пять миллионов европейцев, привитых AstraZeneca, лишь у 30 выявили тромбоз. Министр убежден, что риски минимальны.
По данным последних опросов, вакцинироваться готовы шесть из десяти французов. И это уже относительный успех, поскольку пару месяцев назад на это соглашались меньше половины. Однако по-прежнему много скептиков и недоверчивых людей, не желающих прививаться препаратами, которые не прошли полный цикл тестирования: вакцины одобрили по ускоренной процедуре в экстренных условиях.
Зачастую прививаться не спешат даже сотрудники больниц, получившие на это первоочередное право. По некоторым данным, на вакцинирование согласились меньше сорока процентов врачей и медперсонала.
Какие меры примут во Франции для дальнейшей борьбы с эпидемией, выяснится в ближайшие дни. Правительство ежедневно отслеживает статистику, положение дел в столичном регионе обсудят в воскресенье, а затем, если потребуется, в среду. Парижанам остается только ждать.
 
Вакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Анн ИдальгоAstraZenecaНиццаПарижВ мире
 
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