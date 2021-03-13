https://ria.ru/20210313/pandemiya-1601109837.html

Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии

Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что основной вывод из пандемии - государство должно иметь под рукой универсальные технологии для создания... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T22:02

2021-03-13T22:02

2021-03-13T22:02

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александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что основной вывод из пандемии - государство должно иметь под рукой универсальные технологии для создания вакцин, диагностических систем.Он уточнил, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким, то есть аналог плана на чрезвычайную ситуацию.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600049805.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество