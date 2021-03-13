Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что основной вывод из пандемии - государство должно иметь под рукой универсальные технологии для создания вакцин, диагностических систем.
"Данная пандемия... позволила сделать первые выводы... и основной вывод состоит в том, что каждое государство, которое... хочет себя в дальнейшем обезопасить от таких катаклизмов, должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Он уточнил, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким, то есть аналог плана на чрезвычайную ситуацию.