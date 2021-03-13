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Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии
Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что основной вывод из пандемии - государство должно иметь под рукой универсальные технологии для создания... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:02
2021-03-13T22:02
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что основной вывод из пандемии - государство должно иметь под рукой универсальные технологии для создания вакцин, диагностических систем.Он уточнил, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким, то есть аналог плана на чрезвычайную ситуацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Глава Центра Гамалеи назвал основной вывод из пандемии

22:02 13.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что основной вывод из пандемии - государство должно иметь под рукой универсальные технологии для создания вакцин, диагностических систем.

"Данная пандемия... позволила сделать первые выводы... и основной вывод состоит в том, что каждое государство, которое... хочет себя в дальнейшем обезопасить от таких катаклизмов, должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Он уточнил, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким, то есть аналог плана на чрезвычайную ситуацию.
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