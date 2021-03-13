https://ria.ru/20210313/oteki-1601105187.html
Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний
Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний
Кардиолог Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал отслеживать появление отеков, так как зачастую они могут указывать на развитие опасных РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:04
2021-03-13T21:04
2021-03-13T21:15
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Кардиолог Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал отслеживать появление отеков, так как зачастую они могут указывать на развитие опасных болезней."Они (отеки. — Прим. ред.) не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения", — предупредил врач.Иванов также отметил, что отек ног, образующийся к вечеру, зачастую свидетельствует о сердечной недостаточности.Врач посоветовал россиянам быть внимательнее и серьезно относиться к своему здоровью. Также он призвал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.
https://ria.ru/20210303/uprazhneniya-1599697733.html
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