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Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний
Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний
Кардиолог Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал отслеживать появление отеков, так как зачастую они могут указывать на развитие опасных РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:04
2021-03-13T21:15
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Кардиолог Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал отслеживать появление отеков, так как зачастую они могут указывать на развитие опасных болезней."Они (отеки. — Прим. ред.) не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения", — предупредил врач.Иванов также отметил, что отек ног, образующийся к вечеру, зачастую свидетельствует о сердечной недостаточности.Врач посоветовал россиянам быть внимательнее и серьезно относиться к своему здоровью. Также он призвал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.
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россия, врачи, здоровье, здоровье - общество, общество

Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний

21:04 13.03.2021 (обновлено: 21:15 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Кардиолог Сергей Иванов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал отслеживать появление отеков, так как зачастую они могут указывать на развитие опасных болезней.
"Они (отеки. — Прим. ред.) не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения", — предупредил врач.
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Иванов также отметил, что отек ног, образующийся к вечеру, зачастую свидетельствует о сердечной недостаточности.
Врач посоветовал россиянам быть внимательнее и серьезно относиться к своему здоровью. Также он призвал регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.
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