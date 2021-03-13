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Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России, пишет Politico. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:13
2021-03-13T01:13
россия
нато
атлантический совет
москва
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России, пишет Politico.Речь идет о материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, опубликованном несколько дней назад на сайте Atlantic Council. В статье говорится, что Вашингтону в отношениях с Москвой следует "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека". Также авторы считают, что "демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США".После публикации "пророссийского" материала работники и научные сотрудники аналитического центра выступили с заявлением, что статья "не достигает своей цели" и выразили несогласие с приведенными в ней выводами.Подписант документа в беседе с порталом сообщил, что материал могли составить под влиянием пожертвований организации от миллиардера Чарльза Коха, выступающего за менее активное вмешательство США в дела других стран. Другой источник не согласился с этим утверждением, назвав его "возмутительным", поскольку "Атлантический совет", по его словам, не принимает пожертвования, обязывающие к "зависимой" аналитической деятельности.Один из научных сотрудников организации также сообщил Politico, что статья его коллег может "подорвать доверие к некоторым материалам, которые публикует Atlantic Council по российскому вопросу".Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".
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россия, нато, атлантический совет , москва, вашингтон (город), сша, в мире

Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России

01:13 13.03.2021
 
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Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России, пишет Politico.
Речь идет о материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, опубликованном несколько дней назад на сайте Atlantic Council. В статье говорится, что Вашингтону в отношениях с Москвой следует "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека". Также авторы считают, что "демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США".
После публикации "пророссийского" материала работники и научные сотрудники аналитического центра выступили с заявлением, что статья "не достигает своей цели" и выразили несогласие с приведенными в ней выводами.

"Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека", — говорится в заявлении.

Подписант документа в беседе с порталом сообщил, что материал могли составить под влиянием пожертвований организации от миллиардера Чарльза Коха, выступающего за менее активное вмешательство США в дела других стран. Другой источник не согласился с этим утверждением, назвав его "возмутительным", поскольку "Атлантический совет", по его словам, не принимает пожертвования, обязывающие к "зависимой" аналитической деятельности.
Один из научных сотрудников организации также сообщил Politico, что статья его коллег может "подорвать доверие к некоторым материалам, которые публикует Atlantic Council по российскому вопросу".
Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".
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