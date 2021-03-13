https://ria.ru/20210313/nato-1601036491.html

Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России

Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России

Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России, пишет Politico. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:13

2021-03-13T01:13

2021-03-13T01:13

россия

нато

атлантический совет

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149513/63/1495136319_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_f91f08ba0d3ff75fc537d61d51343a6f.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России, пишет Politico.Речь идет о материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, опубликованном несколько дней назад на сайте Atlantic Council. В статье говорится, что Вашингтону в отношениях с Москвой следует "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека". Также авторы считают, что "демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США".После публикации "пророссийского" материала работники и научные сотрудники аналитического центра выступили с заявлением, что статья "не достигает своей цели" и выразили несогласие с приведенными в ней выводами.Подписант документа в беседе с порталом сообщил, что материал могли составить под влиянием пожертвований организации от миллиардера Чарльза Коха, выступающего за менее активное вмешательство США в дела других стран. Другой источник не согласился с этим утверждением, назвав его "возмутительным", поскольку "Атлантический совет", по его словам, не принимает пожертвования, обязывающие к "зависимой" аналитической деятельности.Один из научных сотрудников организации также сообщил Politico, что статья его коллег может "подорвать доверие к некоторым материалам, которые публикует Atlantic Council по российскому вопросу".Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".

https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, атлантический совет , москва, вашингтон (город), сша, в мире