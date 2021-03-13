https://ria.ru/20210313/moskva-1601050633.html

Новогодние световые украшения останутся на улицах Москвы до 1 апреля

Новогодние световые украшения останутся на улицах Москвы до 1 апреля

Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T10:21

2021-03-13T10:21

2021-03-13T10:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил, что после окончания новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около 1 тысячи новогодних елей и часть объемно-декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля.Бирюков рассказал, что после демонтажа украшения доставят на специализированные склады, где они будут храниться до следующих праздников.Заммэра напомнил, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали около 4 тысяч различных декоративных конструкций.

https://realty.ria.ru/20210313/blogery-1600930746.html

москва

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2021

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петр бирюков, москва, общество