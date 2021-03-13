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Новогодние световые украшения останутся на улицах Москвы до 1 апреля
Новогодние световые украшения останутся на улицах Москвы до 1 апреля
Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:21
2021-03-13T10:21
2021-03-13T10:21
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петр бирюков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил, что после окончания новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около 1 тысячи новогодних елей и часть объемно-декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля.Бирюков рассказал, что после демонтажа украшения доставят на специализированные склады, где они будут храниться до следующих праздников.Заммэра напомнил, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали около 4 тысяч различных декоративных конструкций.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля", - сообщил Бирюков.
Он напомнил, что после окончания новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около 1 тысячи новогодних елей и часть объемно-декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля.
Бирюков рассказал, что после демонтажа украшения доставят на специализированные склады, где они будут храниться до следующих праздников.
"Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра напомнил, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали около 4 тысяч различных декоративных конструкций.