https://ria.ru/20210313/mks-1601113317.html

Астронавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Астронавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), их возращение... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T23:40

2021-03-13T23:40

2021-03-13T23:40

виктор гловер

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), их возращение транслировалось на сайте НАСА."В 15.01 по времени ET (23.01 мск) началась повторная герметизация, официально ознаменовавшая завершение сегодняшнего выхода в открытый космос", - сообщается НАСА в Twitter.Астронавты провели в открытом космосе 6 часов 47 минут.В субботу астронавты в 8.14 по времени ET (16.14 мск) вышли в открытый космос для технического обслуживания МКС. Астронавты должны были выполнить задачи, которые не успели завершить во время прошлых выходов в космос: переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity.В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210313/vozdukh-1601056585.html

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виктор гловер, сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса