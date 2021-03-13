Астронавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), их возращение транслировалось на сайте НАСА.
"В 15.01 по времени ET (23.01 мск) началась повторная герметизация, официально ознаменовавшая завершение сегодняшнего выхода в открытый космос", - сообщается НАСА в Twitter.
Астронавты провели в открытом космосе 6 часов 47 минут.
"See you back at the airlock."— NASA (@NASA) March 13, 2021
During an orbital sunrise at the @Space_Station, spacewalkers @AstroVicGlover & @Astro_illini made their way back to the hatch after wrapping up their tasks for today. pic.twitter.com/AXuzrtYXRm
В субботу астронавты в 8.14 по времени ET (16.14 мск) вышли в открытый космос для технического обслуживания МКС. Астронавты должны были выполнить задачи, которые не успели завершить во время прошлых выходов в космос: переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity.
В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.
Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.