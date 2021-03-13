https://ria.ru/20210313/minzdrav-1601044823.html

Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что министерство разрешило провести клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:23

2021-03-13T08:23

2021-03-13T12:39

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что министерство разрешило провести клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща.Он уточнил, что это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с соответствующим федеральным законом. Разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России."Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти", — добавил Мурашко.

https://ria.ru/20210312/elektrichestvo-1600978177.html

россия

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2021

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