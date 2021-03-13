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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210313/minsk-1601080877.html
На акциях протеста в Минске задержали десять человек
На акциях протеста в Минске задержали десять человек
Десять активистов оппозиции задержаны в субботу утром в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:00
2021-03-13T16:00
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Десять активистов оппозиции задержаны в субботу утром в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.Там отмечается, что у правоохранителей была информация о планировавшейся на улице Мирошниченко на востоке города акции, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. "При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.Там говорится, что также сотрудниками милиции были задержаны пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии - пикетировании с использованием незарегистрированной символики. "Установлено, что задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения. Четверо из задержанных - жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, приехал в Минск на акцию из Дзержинского района", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, указанные граждане доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601071398.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

На акциях протеста в Минске задержали десять человек

16:00 13.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Десять активистов оппозиции задержаны в субботу утром в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.

"Сегодня утром сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минской милиции.

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Там отмечается, что у правоохранителей была информация о планировавшейся на улице Мирошниченко на востоке города акции, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. "При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.
Там говорится, что также сотрудниками милиции были задержаны пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии - пикетировании с использованием незарегистрированной символики. "Установлено, что задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения. Четверо из задержанных - жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, приехал в Минск на акцию из Дзержинского района", - отмечается в сообщении.
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По данным пресс-службы, указанные граждане доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
Протесты в БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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