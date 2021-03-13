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Астрофизик рассказал об опасном заблуждении Илона Маска
Астрофизик рассказал об опасном заблуждении Илона Маска
Британский астрофизик Мартин Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае раскритиковал основателя SpaceX Илона Маска, планирующего... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T19:57
2021-03-13T20:32
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Британский астрофизик Мартин Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае раскритиковал основателя SpaceX Илона Маска, планирующего отправить миллион человек на Марс к 2050 году."Идея Маска &lt;…&gt; является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — приводит его слова Sky News.Его собеседник, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, в свою очередь, отметил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется "превратить" его в Землю. Он также добавил, что переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным. По мнению ученого, в нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе.Тем не менее Тайсон призвал поддерживать "молодых людей", для которых космос является источником вдохновения.Маск ранее заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Также SpaceX занимается разработкой транспортной системы, позволяющей доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.
https://ria.ru/20210303/mars-1599642186.html
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илон маск, космос, земля, марс, весь мир, космос - риа наука, spacex, в мире

Астрофизик рассказал об опасном заблуждении Илона Маска

19:57 13.03.2021 (обновлено: 20:32 13.03.2021)
 
© REUTERS / Steve Nesius/File PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© REUTERS / Steve Nesius/File Photo
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Британский астрофизик Мартин Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае раскритиковал основателя SpaceX Илона Маска, планирующего отправить миллион человек на Марс к 2050 году.
"Идея Маска <…> является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — приводит его слова Sky News.
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Его собеседник, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, в свою очередь, отметил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется "превратить" его в Землю. Он также добавил, что переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным. По мнению ученого, в нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе.
Тем не менее Тайсон призвал поддерживать "молодых людей", для которых космос является источником вдохновения.
Маск ранее заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Также SpaceX занимается разработкой транспортной системы, позволяющей доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.
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