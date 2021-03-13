https://ria.ru/20210313/maruv-1601002302.html

Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"

Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush". РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T03:50

2021-03-13T03:50

2021-03-13T03:50

youtube

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maruv (анна корсун)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush". Корсун обыграла хит 1990-х годов этническими мотивами и элементами рок-музыки, благодаря чему обновленный "Crush" звучит более дерзко и современно. А вот в видео певица использовала излюбленные приемы: откровенные костюмы и горячие танцы со сложной хореографией.В клипе Maruv ползет по столу в красном полупрозрачном комбинезоне, соблазняя мужчин, сидящих за ним. Позже к ней присоединяется еще несколько танцовщиц, но в черных костюмах. Вместе они демонстрируют шпагаты, махи и другие элементы. С ней согласились и пользователи, которые отметили в комментариях, что ролик получился "очень стильным". "Вау. Фантастический трек", " Танцы просто огонь", — написали подписчики.

https://ria.ru/20200912/maruv-1577097198.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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