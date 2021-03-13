https://ria.ru/20210313/maruv-1601002302.html
Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"
Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:50
2021-03-13T03:50
2021-03-13T03:50
youtube
культура
maruv
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
maruv (анна корсун)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600998307_4:0:3643:2047_1920x0_80_0_0_f9be35f2717e11c0c3fd1e5547d257dd.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush". Корсун обыграла хит 1990-х годов этническими мотивами и элементами рок-музыки, благодаря чему обновленный "Crush" звучит более дерзко и современно. А вот в видео певица использовала излюбленные приемы: откровенные костюмы и горячие танцы со сложной хореографией.В клипе Maruv ползет по столу в красном полупрозрачном комбинезоне, соблазняя мужчин, сидящих за ним. Позже к ней присоединяется еще несколько танцовщиц, но в черных костюмах. Вместе они демонстрируют шпагаты, махи и другие элементы. С ней согласились и пользователи, которые отметили в комментариях, что ролик получился "очень стильным". "Вау. Фантастический трек", " Танцы просто огонь", — написали подписчики.
https://ria.ru/20200912/maruv-1577097198.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600998307_554:0:3283:2047_1920x0_80_0_0_cbfb631558fdf67ea0c6ccd35725d31d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, maruv, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, maruv (анна корсун)
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush".
Корсун обыграла хит 1990-х годов этническими мотивами и элементами рок-музыки, благодаря чему обновленный "Crush" звучит более дерзко и современно. А вот в видео певица использовала излюбленные приемы: откровенные костюмы и горячие танцы со сложной хореографией.
В клипе Maruv ползет по столу в красном полупрозрачном комбинезоне, соблазняя мужчин, сидящих за ним. Позже к ней присоединяется еще несколько танцовщиц, но в черных костюмах. Вместе они демонстрируют шпагаты, махи и другие элементы.
"Наверное, это мое самое сложное, масштабное и интересное видео", — написала певица в инстаграме.
С ней согласились и пользователи, которые отметили в комментариях, что ролик получился "очень стильным". "Вау. Фантастический трек", " Танцы просто огонь", — написали подписчики.