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https://ria.ru/20210313/maruv-1601002302.html
Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"
Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T03:50
2021-03-13T03:50
youtube
культура
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музыка
новости культуры
шоу-бизнес
maruv (анна корсун)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush". Корсун обыграла хит 1990-х годов этническими мотивами и элементами рок-музыки, благодаря чему обновленный "Crush" звучит более дерзко и современно. А вот в видео певица использовала излюбленные приемы: откровенные костюмы и горячие танцы со сложной хореографией.В клипе Maruv ползет по столу в красном полупрозрачном комбинезоне, соблазняя мужчин, сидящих за ним. Позже к ней присоединяется еще несколько танцовщиц, но в черных костюмах. Вместе они демонстрируют шпагаты, махи и другие элементы. С ней согласились и пользователи, которые отметили в комментариях, что ролик получился "очень стильным". "Вау. Фантастический трек", " Танцы просто огонь", — написали подписчики.
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youtube, maruv, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, maruv (анна корсун)

Maruv устраивает страстные танцы на столе в клипе на трек "Crush"

03:50 13.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила на YouTube клип на кавер-версию песни 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж "Crush".
Корсун обыграла хит 1990-х годов этническими мотивами и элементами рок-музыки, благодаря чему обновленный "Crush" звучит более дерзко и современно. А вот в видео певица использовала излюбленные приемы: откровенные костюмы и горячие танцы со сложной хореографией.
В клипе Maruv ползет по столу в красном полупрозрачном комбинезоне, соблазняя мужчин, сидящих за ним. Позже к ней присоединяется еще несколько танцовщиц, но в черных костюмах. Вместе они демонстрируют шпагаты, махи и другие элементы.
"Наверное, это мое самое сложное, масштабное и интересное видео", — написала певица в инстаграме.
С ней согласились и пользователи, которые отметили в комментариях, что ролик получился "очень стильным". "Вау. Фантастический трек", " Танцы просто огонь", — написали подписчики.
Кадр из клипа Maruv Sad Song - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября 2020, 00:21Культура
Maruv опубликовала откровенный клип на трек "Sad Song"
 
КультураYouTubeMaruvМузыкаНовости культурыШоу-бизнесMaruv (Анна Корсун)
 
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