https://ria.ru/20210313/malysheva-1600767404.html

Биография Елены Малышевой

Биография Елены Малышевой

Российская телеведущая Елена Васильевна Малышева (в девичестве Шабунина) родилась 13 марта 1961 года в Кемерово. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T04:00

2021-03-13T04:00

2021-03-13T04:00

елена малышева

справки

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Российская телеведущая Елена Васильевна Малышева (в девичестве Шабунина) родилась 13 марта 1961 года в Кемерово.В 1984 году окончила Кемеровский медицинский институт (ныне университет). В этом же году поступила в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве. В 1987 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в 2007 году – на соискание ученой степени доктора медицинских наук. В 1994 году прошла курс обучения Европейского центра здоровья и окружающей среды в США.Свою врачебную карьеру начинала как врач-терапевт в Московской городской больнице № 51. Затем работала на кафедре факультетской терапии Московского медицинского университета имени Пирогова больнице № 13 города Москвы.В 1992 году Малышева начала выпуск программы "Рецепт" на телеканале "Кузбасс" в Кемерово.В 1993 году стала автором и ведущей программы "Лазарет" телеканала "Северная корона".В 1994-1997 годах была автором и ведущей ежедневной программы "Врача вызывали?" и руководителем программы "Дорогая редакция" на канале "Деловая Россия" РТР. С 1997 года является руководителем и автором программы "Здоровье" на ОРТ, а затем на Первом канале. В 2003 году была ведущей дневного ток-шоу "Город женщин" на Первом канале вместе с Даной Борисовой и Ларисой Кривцовой.С 2010 года Елена Малышева ведет передачу "Жить здорово!" на Первом канале.В декабре 2000 года организовала ежегодную национальную медицинскую премию "Призвание", является ведущей ее церемоний вместе с певцом Александром Розенбаумом.С 2007 года Малышева входит в Академию российского телевидения. Малышева ведет преподавательскую работу. Она является профессором Московского государственного медико-стоматологического университета.Автор более 50 научных публикаций в области медицины.Руководитель Медицинского центра Елены Малышевой. Она является создателем экспресс-курса по снижению веса и наборов готовой еды для снижения веса.Член центрального штаба Общероссийского народного фронта.Входит в Общественный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы.Елена Малышева награждена российским орденом Дружбы (2006). Имеет ведомственные награды – медаль "За заслуги перед отечественным здравоохранением", нагрудный знак "Отличник здравоохранения".В 2012 году Малышева была удостоена золотой медали за вклад в просвещение имени Льва Николаева. Елена Малышева замужем. Ее супруг Игорь Малышев – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета.У супругов два сына – Юрий и Василий. Юрий Малышев ранее работал креативным продюсером передачи "Жить здорово!", окончил ординатуру по хирургии и переехал в США, где стал шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка, а также продолжил учебу на кардиолога и кардиохирурга. Младший сын Василий окончил Юридическую академию в России, а затем – адвокатскую школу в США.Брат Елены Малышевой – Алексей Шабунин – главный врач Боткинской больницы в Москве, заведующий кафедрой хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, справки