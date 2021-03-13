Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет.
"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал президент в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его слова приводит официальный сайт президента.
Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем". "А нюансы не для сегодняшнего дня", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Ряд лидеров оппозиции выехали после выборов из Белоруссии в соседние страны ЕС и ведут оттуда свою деятельность. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, которые ранее ввели против белорусских официальных лиц и отдельных юрлиц ряд западных стран.
КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.