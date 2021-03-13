https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601071398.html

Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет

Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:12

2021-03-13T14:12

2021-03-13T14:12

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет."Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал президент в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его слова приводит официальный сайт президента.Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем". "А нюансы не для сегодняшнего дня", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Ряд лидеров оппозиции выехали после выборов из Белоруссии в соседние страны ЕС и ведут оттуда свою деятельность. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, которые ранее ввели против белорусских официальных лиц и отдельных юрлиц ряд западных стран.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600666004.html

минск

белоруссия

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире