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Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет
Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:12
2021-03-13T14:12
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет."Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал президент в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его слова приводит официальный сайт президента.Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем". "А нюансы не для сегодняшнего дня", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Ряд лидеров оппозиции выехали после выборов из Белоруссии в соседние страны ЕС и ведут оттуда свою деятельность. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, которые ранее ввели против белорусских официальных лиц и отдельных юрлиц ряд западных стран.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет

14:12 13.03.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусов друзей в мире нет.
"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет", - сказал президент в субботу после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его слова приводит официальный сайт президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни
Говоря об общественно-политической ситуации в стране, президент сказал, что "очень многое есть что рассказать, но это со временем". "А нюансы не для сегодняшнего дня", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Ряд лидеров оппозиции выехали после выборов из Белоруссии в соседние страны ЕС и ведут оттуда свою деятельность. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, которые ранее ввели против белорусских официальных лиц и отдельных юрлиц ряд западных стран.
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КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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