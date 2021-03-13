Лукашенко прокомментировал претензии к белорусской песне на Евровидении
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса "Евровидение" группе "Галасы ЗМеста" стали для нее хорошим пиаром.
"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар", - сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике "Минская лыжня" в субботу.
При этом он не исключил возможности представить на конкурс другую песню. "Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - сказал президент. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
В четверг организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня уже удалена с YouTube-канала конкурса.
Лидер группы "Галасы 3Места" Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что не исключает отказа Минска от участия в "Евровидении-2021" в связи с позицией ЕВС, при этом отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Белтелерадиокомпания, которая проводила национальный отбор на конкурс и обычно занимается подготовкой музыкантов к конкурсу. В самом медиахолдинге заявили, что окончательное решение об участии Белоруссии в "Евровидении-2021" пока не принято.