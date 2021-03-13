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Лукашенко прокомментировал претензии к белорусской песне на Евровидении
Лукашенко прокомментировал претензии к белорусской песне на Евровидении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:48
2021-03-13T13:48
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса "Евровидение" группе "Галасы ЗМеста" стали для нее хорошим пиаром.При этом он не исключил возможности представить на конкурс другую песню. "Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - сказал президент. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.В четверг организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня уже удалена с YouTube-канала конкурса.Лидер группы "Галасы 3Места" Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что не исключает отказа Минска от участия в "Евровидении-2021" в связи с позицией ЕВС, при этом отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Белтелерадиокомпания, которая проводила национальный отбор на конкурс и обычно занимается подготовкой музыкантов к конкурсу. В самом медиахолдинге заявили, что окончательное решение об участии Белоруссии в "Евровидении-2021" пока не принято.
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александр лукашенко, минск, белоруссия

Лукашенко прокомментировал претензии к белорусской песне на Евровидении

13:48 13.03.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса "Евровидение" группе "Галасы ЗМеста" стали для нее хорошим пиаром.
"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар", - сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике "Минская лыжня" в субботу.
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 20:53Культура
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
При этом он не исключил возможности представить на конкурс другую песню. "Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - сказал президент. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
В четверг организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня уже удалена с YouTube-канала конкурса.
Лидер группы "Галасы 3Места" Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что не исключает отказа Минска от участия в "Евровидении-2021" в связи с позицией ЕВС, при этом отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Белтелерадиокомпания, которая проводила национальный отбор на конкурс и обычно занимается подготовкой музыкантов к конкурсу. В самом медиахолдинге заявили, что окончательное решение об участии Белоруссии в "Евровидении-2021" пока не принято.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссия
 
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