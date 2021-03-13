https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html
Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни
Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:07
2021-03-13T13:07
2021-03-13T15:48
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь.Ранее на этой неделе в YouTube появилась лента "Лукашенко. Золотое дно", которую сняли белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше. Главным образом там рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество. Telegram-каналы, которые ведут авторы фильма, белорусский суд причислил к экстремистским, а их основателей Степана Путило и Романа Протасевича внесли в список лиц, причастных к терроризму.После участия в спортивном празднике "Минская лыжня" Лукашенко прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пока не смотрел сам фильм из-за нехватки времени, но для него подготовили анализ."Нового здесь ничего нет", — отметил президент.Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил украсть что-то у людей, говорить одно, а делать другое, поскольку выглядел бы крайне негативно в глазах своих сторонников.По мнению президента, оппозиция зря взялась за эту тему."Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" — заключил он.
https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600758869.html
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александр лукашенко, белоруссия
МИНСК, 13 мар — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь
.
Ранее на этой неделе в YouTube появилась лента "Лукашенко. Золотое дно", которую сняли белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше
. Главным образом там рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество. Telegram-каналы, которые ведут авторы фильма, белорусский суд причислил к экстремистским, а их основателей Степана Путило и Романа Протасевича внесли в список лиц, причастных к терроризму.
После участия в спортивном празднике "Минская лыжня" Лукашенко прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пока не смотрел сам фильм из-за нехватки времени, но для него подготовили анализ.
"Нового здесь ничего нет", — отметил президент.
Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил украсть что-то у людей, говорить одно, а делать другое, поскольку выглядел бы крайне негативно в глазах своих сторонников.
"Самое страшное для меня — опозориться перед вами. <...> Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать (дорогое имущество у него в собственности. — Прим. ред.)".
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
По мнению президента, оппозиция зря взялась за эту тему.
"Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" — заключил он.