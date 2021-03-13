https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html

Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни

Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T13:07

2021-03-13T13:07

2021-03-13T15:48

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь.Ранее на этой неделе в YouTube появилась лента "Лукашенко. Золотое дно", которую сняли белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше. Главным образом там рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество. Telegram-каналы, которые ведут авторы фильма, белорусский суд причислил к экстремистским, а их основателей Степана Путило и Романа Протасевича внесли в список лиц, причастных к терроризму.После участия в спортивном празднике "Минская лыжня" Лукашенко прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пока не смотрел сам фильм из-за нехватки времени, но для него подготовили анализ."Нового здесь ничего нет", — отметил президент.Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил украсть что-то у людей, говорить одно, а делать другое, поскольку выглядел бы крайне негативно в глазах своих сторонников.По мнению президента, оппозиция зря взялась за эту тему."Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" — заключил он.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600758869.html

https://ria.ru/20210309/protesty-1600539203.html

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александр лукашенко, белоруссия