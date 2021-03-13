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Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни
Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:07
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александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь.Ранее на этой неделе в YouTube появилась лента "Лукашенко. Золотое дно", которую сняли белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше. Главным образом там рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество. Telegram-каналы, которые ведут авторы фильма, белорусский суд причислил к экстремистским, а их основателей Степана Путило и Романа Протасевича внесли в список лиц, причастных к терроризму.После участия в спортивном празднике "Минская лыжня" Лукашенко прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пока не смотрел сам фильм из-за нехватки времени, но для него подготовили анализ."Нового здесь ничего нет", — отметил президент.Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил украсть что-то у людей, говорить одно, а делать другое, поскольку выглядел бы крайне негативно в глазах своих сторонников.По мнению президента, оппозиция зря взялась за эту тему."Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" — заключил он.
https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600758869.html
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александр лукашенко, белоруссия

Лукашенко оценил фильм оппозиции о своей якобы роскошной жизни

13:07 13.03.2021 (обновлено: 15:48 13.03.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал фильм оппозиции о якобы роскошных условиях своей жизни и назвал его лживым, сообщило Sputnik Беларусь.
Ранее на этой неделе в YouTube появилась лента "Лукашенко. Золотое дно", которую сняли белорусские оппозиционеры, пребывающие в Польше. Главным образом там рассказывается про якобы принадлежащее главе государства имущество. Telegram-каналы, которые ведут авторы фильма, белорусский суд причислил к экстремистским, а их основателей Степана Путило и Романа Протасевича внесли в список лиц, причастных к терроризму.
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После участия в спортивном празднике "Минская лыжня" Лукашенко прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пока не смотрел сам фильм из-за нехватки времени, но для него подготовили анализ.
"Нового здесь ничего нет", — отметил президент.
Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил украсть что-то у людей, говорить одно, а делать другое, поскольку выглядел бы крайне негативно в глазах своих сторонников.

"Самое страшное для меня — опозориться перед вами. <...> Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать (дорогое имущество у него в собственности. — Прим. ред.)".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
По мнению президента, оппозиция зря взялась за эту тему.
"Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" — заключил он.
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