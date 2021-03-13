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В аэропорту Сургута спасли лису с капканом на лапе
В аэропорту Сургута спасли лису с капканом на лапе
На территории аэропорта Сургута нашли лису с капканом на лапе, ее освободили и отправили к ветеринару, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T07:54
2021-03-13T07:54
2021-03-13T13:40
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости. На территории аэропорта Сургута нашли лису с капканом на лапе, ее освободили и отправили к ветеринару, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Сотрудники службы авиационной безопасности заметили лису, когда патрулировали привокзальную площадь.Раненого зверя поймал специалист-кинолог аэропорта, другие сотрудники освободили лису от капкана и в специальной переноске доставили к ветеринару. Тот выяснил, что лисе нет и года. В пресс-службе отметили, что животное не сопротивлялось, вело себя спокойно и дружелюбно.Сейчас лиса проходит лечение у частного специалиста, так как в Сургуте нет центра реабилитации диких животных. Через несколько дней ее отпустят в лес.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости.
На территории аэропорта Сургута
нашли лису с капканом на лапе, ее освободили и отправили к ветеринару, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Сотрудники службы авиационной безопасности заметили лису, когда патрулировали привокзальную площадь.
"Молодая лисица небольшого размера бегала по парковке аэропорта, поджимая переднюю лапу. Приглядевшись, работники увидели, что лиса бегает с капканом на лапе", — говорится в сообщении.
Раненого зверя поймал специалист-кинолог аэропорта, другие сотрудники освободили лису от капкана и в специальной переноске доставили к ветеринару. Тот выяснил, что лисе нет и года. В пресс-службе отметили, что животное не сопротивлялось, вело себя спокойно и дружелюбно.
Сейчас лиса проходит лечение у частного специалиста, так как в Сургуте нет центра реабилитации диких животных. Через несколько дней ее отпустят в лес.