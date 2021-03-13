https://ria.ru/20210313/lisa-1601043940.html

В аэропорту Сургута спасли лису с капканом на лапе

В аэропорту Сургута спасли лису с капканом на лапе

На территории аэропорта Сургута нашли лису с капканом на лапе, ее освободили и отправили к ветеринару, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T07:54

2021-03-13T07:54

2021-03-13T13:40

хорошие новости

россия

сургут

ханты-мансийск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601053885_0:236:819:696_1920x0_80_0_0_9f755438192c2d2cbed3ffc81b7a10e8.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости. На территории аэропорта Сургута нашли лису с капканом на лапе, ее освободили и отправили к ветеринару, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Сотрудники службы авиационной безопасности заметили лису, когда патрулировали привокзальную площадь.Раненого зверя поймал специалист-кинолог аэропорта, другие сотрудники освободили лису от капкана и в специальной переноске доставили к ветеринару. Тот выяснил, что лисе нет и года. В пресс-службе отметили, что животное не сопротивлялось, вело себя спокойно и дружелюбно.Сейчас лиса проходит лечение у частного специалиста, так как в Сургуте нет центра реабилитации диких животных. Через несколько дней ее отпустят в лес.

https://ria.ru/20210312/spasenie-1600880090.html

россия

сургут

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сургут, ханты-мансийск, общество