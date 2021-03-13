https://ria.ru/20210313/lekarstva-1601110794.html

Гинцбург рассказал о разработке нового поколения лекарств

Гинцбург рассказал о разработке нового поколения лекарств

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре работают над новым поколением лекарственных препаратов, направленных на преодоление... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T22:19

2021-03-13T22:19

2021-03-13T22:19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре работают над новым поколением лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности.По его словам, проблема антибиотикорезистентности (устойчивости возбудителей инфекций к антибиотикам) одна из важнейших сегодня. Уже в течение десяти лет в центре разрабатываются подходы по созданию химических соединений, которые не индуцируют образование устойчивости к себе, но подавляют широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций. Разработка дошла до третьей стадии клинических испытаний."Это следующее фактическое поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности, которая наступает на нас со всех сторон", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

https://ria.ru/20210313/orekhi-1601109436.html

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александр гинцбург, здоровье - общество, общество