https://ria.ru/20210313/latviya-1601076723.html

Латвийский депутат прокомментировал обыски у русскоязычных журналистов

Латвийский депутат прокомментировал обыски у русскоязычных журналистов

Власти Латвии, устроив обыски у журналистов, которые сотрудничают с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия, хотели заставить их замолчать, но не добились своей... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:07

2021-03-13T15:07

2021-03-13T15:07

россия

рижская дума

мирослав митрофанов

евросоюз

латвия

в мире

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РИГА, 13 мар – РИА Новости. Власти Латвии, устроив обыски у журналистов, которые сотрудничают с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия, хотели заставить их замолчать, но не добились своей цели, сказал РИА Новости сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), депутат Рижской Думы Мирослав Митрофанов.В субботу РСЛ провел конференцию с участием русскоязычных журналистов из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представителями правозащитных организаций, чтобы обсудить ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ. В конференции также приняла участие член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина, главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом - Владимир Поздоровкин и другие.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рижская дума, мирослав митрофанов, евросоюз, латвия, в мире