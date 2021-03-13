Латвийский депутат прокомментировал обыски у русскоязычных журналистов
© Sputnik / Sergey MelkonovДепутат Европарламента Мирослав Митрофанов
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 13 мар – РИА Новости. Власти Латвии, устроив обыски у журналистов, которые сотрудничают с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия, хотели заставить их замолчать, но не добились своей цели, сказал РИА Новости сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), депутат Рижской Думы Мирослав Митрофанов.
В субботу РСЛ провел конференцию с участием русскоязычных журналистов из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представителями правозащитных организаций, чтобы обсудить ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ. В конференции также приняла участие член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина, главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом - Владимир Поздоровкин и другие.
"Фактически это была встреча русскозычных журналистов из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии. Коллеги обменялись опытом, выслушали о приключениях наших журналистов, подвергшихся обыскам и допросам. Точнее всех подвел итог Владимир Линдерман - давление на нас со стороны властей это принуждение к тому, чтобы мы оставили профессию и перестали публиковаться. Эта цель не достигнута. Мы продолжим работать, хотя и в более сложных условиях", - сказал Митрофанов.
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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