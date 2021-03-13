Латвийский журналист заявил о репрессиях за инакомыслие времен КГБ
РИГА, 13 мар – РИА Новости. Журналист Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности Латвии провела обыск в связи с сотрудничеством с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия, рассказал, что в республике наступили времена КГБ, когда с инакомыслием и свободой слова боролись репрессивными методами.
Татарчук выступил на конференции, организованной Русским союзом Латвии, которая посвящена преследованию семи журналистов, сотрудничающих с порталами Baltnews.lv и Sputnik Латвия.
"Я говорил с сотрудниками СГБ, они говорили, что в России проводятся политические преследования. А я скажу, что разницы между временами КГБ и тем, что происходит сейчас (в Латвии), нет. Мы отчетливо видим политические репрессии в отношении инакомыслящих и свободы слова", - сказал журналист.
По словам Татарчука, к нему не применен статус подозреваемого. "Я хотел бы сказать, что у меня нет статуса подозреваемого – хотя я, как и наши коллеги, продолжаю сотрудничать с порталами Baltnews.lv и Sputnik, но может, этот статус еще появится. Я не хочу делать это публичным, поскольку беспокоюсь о своих родителях. Но если этот статус появится, то я буду бороться всеми дозволенными способами. Нас, журналистов, просто пытаются запугать. С этим надо бороться, мы должны быть все вместе, но, к сожалению, Союз журналистов, наши русские коллеги (в Латвии), не говоря уже о латышских почти ничего не говорят об этом", - отметил Татарчук.
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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.