https://ria.ru/20210313/krym-1601112675.html

В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге по итогам РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T23:09

2021-03-13T23:09

2021-03-14T01:07

россия

сакский район

максим решетников

сергей аксенов (политик)

марат хуснуллин

симферополь

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге по итогам поездки в Крым министра экономического развития России Максима Решетникова."Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", — сказал Аксенов.Он добавил, что технические параметры установки и производителя не называли из-за санкционного режима.Ранее Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. По словам главы республики, первые установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму – запасной вариант и крайняя мера. Окончательное решение примут после первого квартала этого года.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к введению режимной подачи воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210313/vodosnabzhenie-1601110526.html

https://ria.ru/20210309/krym-1600431192.html

россия

сакский район

симферополь

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россия, сакский район, максим решетников, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, симферополь, экономика