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Решетников оценил эффективность программы развития Крыма и Севастополя
Решетников оценил эффективность программы развития Крыма и Севастополя
Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эффективной реализуемую в Крыму и Севастополе федеральную целевую программу (ФЦП), отметив, что... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:48
2021-03-13T21:48
максим решетников
республика крым
севастополь
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эффективной реализуемую в Крыму и Севастополе федеральную целевую программу (ФЦП), отметив, что она нацелена на развитие регионов на многие годы вперед.Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.В целом по программе в 2020 году было освоено 87 миллиардов рублей, отметил он.Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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максим решетников, республика крым, севастополь, экономика

Решетников оценил эффективность программы развития Крыма и Севастополя

21:48 13.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эффективной реализуемую в Крыму и Севастополе федеральную целевую программу (ФЦП), отметив, что она нацелена на развитие регионов на многие годы вперед.
Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.

"В этом году план более 80 миллиардов рублей (освоения средств), это большой фронт работ, все работы идут… Считаю, что ФЦП из числа региональных программ одна из самых эффективных и отлаженных. Мы видим, что решения, которые здесь реализуются, комплексные и нацелены на развитие вдолгую", - сказал Решетников журналистам в Симферополе.

В целом по программе в 2020 году было освоено 87 миллиардов рублей, отметил он.
Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Максим РешетниковРеспублика КрымСевастопольЭкономика
 
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