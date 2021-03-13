https://ria.ru/20210313/krym-1601108747.html

Решетников оценил эффективность программы развития Крыма и Севастополя

Решетников оценил эффективность программы развития Крыма и Севастополя

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эффективной реализуемую в Крыму и Севастополе федеральную целевую программу (ФЦП), отметив, что... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:48

2021-03-13T21:48

2021-03-13T21:48

максим решетников

республика крым

севастополь

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников назвал эффективной реализуемую в Крыму и Севастополе федеральную целевую программу (ФЦП), отметив, что она нацелена на развитие регионов на многие годы вперед.Решетников в субботу осмотрел основные объекты инфраструктуры на полуострове вместе с властями обоих регионов.В целом по программе в 2020 году было освоено 87 миллиардов рублей, отметил он.Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

республика крым

севастополь

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максим решетников, республика крым, севастополь, экономика