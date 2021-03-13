https://ria.ru/20210313/krym-1601058047.html

Депутат рассказал, кто на самом деле препятствует доступу в Крым

Депутат рассказал, кто на самом деле препятствует доступу в Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти открыть доступ к полуострову -... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:37

2021-03-13T11:37

2021-03-13T11:37

россия

дмитрий кулеба

юрий гемпель

республика крым

севастополь

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти открыть доступ к полуострову - отменить блокады и санкции, а также прекратить преследование своих граждан и иностранцев за визиты в Крым.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН призвал Россию "занять не политизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Российские власти ранее неоднократно отмечали, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.По его словам, киевские власти стараются любыми путями помешать развитию полуострова, но так как это не получается, избрали тактику изолировать его международные контакты, чтобы сокрыть невыгодную для себя правду о российском Крыме.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, дмитрий кулеба, юрий гемпель, республика крым, севастополь, украина