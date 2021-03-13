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Депутат рассказал, кто на самом деле препятствует доступу в Крым
Депутат рассказал, кто на самом деле препятствует доступу в Крым
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти открыть доступ к полуострову -... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:37
2021-03-13T11:37
россия
дмитрий кулеба
юрий гемпель
республика крым
севастополь
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти открыть доступ к полуострову - отменить блокады и санкции, а также прекратить преследование своих граждан и иностранцев за визиты в Крым.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН призвал Россию "занять не политизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Российские власти ранее неоднократно отмечали, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.По его словам, киевские власти стараются любыми путями помешать развитию полуострова, но так как это не получается, избрали тактику изолировать его международные контакты, чтобы сокрыть невыгодную для себя правду о российском Крыме.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, дмитрий кулеба, юрий гемпель, республика крым, севастополь, украина

Депутат рассказал, кто на самом деле препятствует доступу в Крым

11:37 13.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти открыть доступ к полуострову - отменить блокады и санкции, а также прекратить преследование своих граждан и иностранцев за визиты в Крым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальном заседании СБ ООН призвал Россию "занять не политизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Российские власти ранее неоднократно отмечали, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
"Видимо, Кулеба перепутал грешное с праведным. Свой призыв нужно было адресовать себе и своей стране. Российский Крым всегда открыт для приезда международных миссий, которые преследуют действительно объективную и мирную цель узнать, как живут крымчане. А кто и препятствует доступу в Крым, так это киевские власти, которые вводят санкции, организовывают блокады, в том числе морские и транспортные, возбуждают уголовные дела против иностранцев, посещающих полуостров, создают препятствия на границе, чтобы украинские туристы не ехали в Крым", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, киевские власти стараются любыми путями помешать развитию полуострова, но так как это не получается, избрали тактику изолировать его международные контакты, чтобы сокрыть невыгодную для себя правду о российском Крыме.
"Господин Кулеба, призываем вашу страну занять не политизированную позицию и снять все блокады и санкции с Крыма, предоставив полный доступ в регион иностранным гражданам и инвесторам в соответствии с международным правом", - отметил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 08:00
Священное право России на Крым
 
РоссияДмитрий КулебаЮрий ГемпельРеспублика КрымСевастопольУкраина
 
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