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Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым
Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T06:17
2021-03-13T09:11
дмитрий кулеба
мария захарова
михаил шеремет
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма.Так он ответил на заявление Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Он пояснил, что если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД и согласовать визит."Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — добавил собеседник агентства.По словам Шеремета, пока только сама Украина пытается всячески преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев: вводит санкции и запугивает уголовными делами — поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".Российские и крымские власти неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
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дмитрий кулеба, мария захарова, михаил шеремет, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Депутат Госдумы Шеремет ответил на призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым

06:17 13.03.2021 (обновлено: 09:11 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма.
Так он ответил на заявление Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России "занять неполитизированную позицию" и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

"Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", — сказал Шеремет РИА Новости.

Он пояснил, что если у Кулебы есть желание посетить полуостров "для приобретения опыта по развитию территорий", то ему следует обратиться в российский МИД и согласовать визит.
"Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — добавил собеседник агентства.
По словам Шеремета, пока только сама Украина пытается всячески преградить доступ в Крым и для своих граждан, и для иностранцев: вводит санкции и запугивает уголовными делами — поскольку "боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России".
Российские и крымские власти неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Дмитрий КулебаМария ЗахароваМихаил ШереметВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
 
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