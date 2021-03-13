https://ria.ru/20210313/kriptovalyuta-1601045155.html
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T08:31
2021-03-13T08:31
2021-03-13T08:31
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россия
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экономика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.С ним соглашается представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. "Помимо биткоина самые популярные криптовалюты у жителей России - Ethereum и стейблкоин USDT (Tether), частично DAI. Остальные цифровые активы существенно уступают этой троице в популярности", - говорит она.По ее словам, биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций. "А стейблкоин USDT - как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные", - продолжила эксперт.Богданов считает, что сейчас на криптовалютном рынке много интересных проектов, за которыми стоит следить. "В основном это топ-30 по капитализации, так как они формируют основу рынка", - добавил он.При этом Максименко отмечает, что найти перспективные, но еще недооцененные криптовалюты достаточно сложно. "Криптовалюты - высоковолатильный актив. Часто бывает, что не самая популярная криптовалюта на каком-то фоне - новостном или искусственно созданном - растет в цене в несколько раз. А потом также стремительно может упасть", - указала она.
https://ria.ru/20201228/kriptovalyuta-1591163750.html
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криптовалюта, россия, технологии, экономика
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина
(BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.
"Помимо BTC самыми популярными являются ETH - это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И конечно, USDT - основной стейблкоин, используемый на биржах", - сообщил основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов
.
С ним соглашается представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. "Помимо биткоина самые популярные криптовалюты у жителей России - Ethereum и стейблкоин USDT (Tether), частично DAI. Остальные цифровые активы существенно уступают этой троице в популярности", - говорит она.
По ее словам, биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций. "А стейблкоин USDT - как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные", - продолжила эксперт.
Богданов считает, что сейчас на криптовалютном рынке много интересных проектов, за которыми стоит следить. "В основном это топ-30 по капитализации, так как они формируют основу рынка", - добавил он.
При этом Максименко отмечает, что найти перспективные, но еще недооцененные криптовалюты достаточно сложно. "Криптовалюты - высоковолатильный актив. Часто бывает, что не самая популярная криптовалюта на каком-то фоне - новостном или искусственно созданном - растет в цене в несколько раз. А потом также стремительно может упасть", - указала она.