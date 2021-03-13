https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601055485.html
В России за сутки умерли 475 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 475 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 475 смертей с COVID-19, за все время - 91 695, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:05
2021-03-13T11:05
2021-03-13T11:05
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_0:348:2709:1873_1920x0_80_0_0_3b0306415a32319024a1f08dee0b2ad5.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 475 смертей с COVID-19, за все время - 91 695, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 475 смертей... За весь период по России умерло 91 695 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 52, в Санкт-Петербурге - 46, в Подмосковье - 30.
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600903461_0:15:2709:2048_1920x0_80_0_0_6a304b0e7949297e8519a94b3d5cc861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург