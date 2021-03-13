https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601055485.html

В России за сутки умерли 475 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 475 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 475 смертей с COVID-19, за все время - 91 695, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:05

2021-03-13T11:05

2021-03-13T11:05

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 475 смертей с COVID-19, за все время - 91 695, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 475 смертей... За весь период по России умерло 91 695 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 52, в Санкт-Петербурге - 46, в Подмосковье - 30.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург