https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601054912.html
В Москве выявили 1600 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1600 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1600, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:02
2021-03-13T11:02
2021-03-13T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1600, Санкт-Петербурге - 943, Подмосковье - 609, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Магаданской области - 3, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 2.
https://ria.ru/20210313/zaschita-1601041417.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество