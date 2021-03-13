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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601054747.html
В России выявили 9908 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9908 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 9908 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:01
2021-03-13T11:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9908 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9794 новых случаях — показатель уже пятый день подряд остается ниже десяти тысяч, на уровне начала октября. Темп прироста немного ускорился — до 0,23 процента.Умерли за минувшие сутки 475 человек, выписались после лечения — 12 868.Почти 13 процентов заразившихся (1279 человек) болеют без симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1600 (на 10 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 943, Подмосковье — 609, Нижегородской области — 367, Самарской и Ростовской — по 246, Воронежской — 241.Меньше всего инфицированных выявили за сутки на Чукотке и в Еврейской автономной области — по два, а в Магаданской области их трое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 380 525 человек, умерли за все время 91 695 пациентов, вылечились — 3 985 897.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 118,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119 миллионов. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, общество

В России выявили 9908 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 13.03.2021 (обновлено: 11:45 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9908 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 9794 новых случаях — показатель уже пятый день подряд остается ниже десяти тысяч, на уровне начала октября. Темп прироста немного ускорился — до 0,23 процента.
Умерли за минувшие сутки 475 человек, выписались после лечения — 12 868.
Почти 13 процентов заразившихся (1279 человек) болеют без симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1600 (на 10 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 943, Подмосковье — 609, Нижегородской области — 367, Самарской и Ростовской — по 246, Воронежской — 241.
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Вчера, 05:14Распространение коронавируса
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Меньше всего инфицированных выявили за сутки на Чукотке и в Еврейской автономной области — по два, а в Магаданской области их трое.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 380 525 человек, умерли за все время 91 695 пациентов, вылечились — 3 985 897.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 118,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119 миллионов. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
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