https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601054747.html

В России выявили 9908 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9908 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 9908 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:01

2021-03-13T11:01

2021-03-13T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9908 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9794 новых случаях — показатель уже пятый день подряд остается ниже десяти тысяч, на уровне начала октября. Темп прироста немного ускорился — до 0,23 процента.Умерли за минувшие сутки 475 человек, выписались после лечения — 12 868.Почти 13 процентов заразившихся (1279 человек) болеют без симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 1600 (на 10 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге — 943, Подмосковье — 609, Нижегородской области — 367, Самарской и Ростовской — по 246, Воронежской — 241.Меньше всего инфицированных выявили за сутки на Чукотке и в Еврейской автономной области — по два, а в Магаданской области их трое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 380 525 человек, умерли за все время 91 695 пациентов, вылечились — 3 985 897.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 118,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119 миллионов. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210313/zaschita-1601041417.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество