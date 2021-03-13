https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601041963.html

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T05:58

2021-03-13T05:58

2021-03-13T09:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

мелинда гейтс

воз

мвф

билл гейтс

москва

франция

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет проекта на 2021 год.Он добавил, что чем дольше сохраняется дефицит финансирования, "тем труднее это понять". По словам Гебрейесуса, это лишь малая доля от более чем 13 триллионов долларов — суммы, которую, по оценкам МВФ, страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.Гендиректор ВОЗ перечислил и другие острые проблемы, среди которых появление новых вариантов коронавируса, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и отсутствие финансирования для поддержки распространения этих инструментов противодействия COVID-19.Международное партнерство ACT Accelerator под эгидой Всемирной организации здравоохранения запустили 24 апреля 2020 года. Инициаторами проекта были ВОЗ, ЕС, Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс.

https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600899241.html

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, мелинда гейтс , воз, мвф, билл гейтс, москва, франция, в мире