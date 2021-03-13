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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601041963.html
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T05:58
2021-03-13T09:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет проекта на 2021 год.Он добавил, что чем дольше сохраняется дефицит финансирования, "тем труднее это понять". По словам Гебрейесуса, это лишь малая доля от более чем 13 триллионов долларов — суммы, которую, по оценкам МВФ, страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.Гендиректор ВОЗ перечислил и другие острые проблемы, среди которых появление новых вариантов коронавируса, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и отсутствие финансирования для поддержки распространения этих инструментов противодействия COVID-19.Международное партнерство ACT Accelerator под эгидой Всемирной организации здравоохранения запустили 24 апреля 2020 года. Инициаторами проекта были ВОЗ, ЕС, Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, мелинда гейтс , воз, мвф, билл гейтс, москва, франция, в мире

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

05:58 13.03.2021 (обновлено: 09:21 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глобальному проекту по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, организация опубликовала новую стратегию и бюджет проекта на 2021 год.

"На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов <…> Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление", — сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что чем дольше сохраняется дефицит финансирования, "тем труднее это понять". По словам Гебрейесуса, это лишь малая доля от более чем 13 триллионов долларов — суммы, которую, по оценкам МВФ, страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.
Гендиректор ВОЗ перечислил и другие острые проблемы, среди которых появление новых вариантов коронавируса, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и отсутствие финансирования для поддержки распространения этих инструментов противодействия COVID-19.
Международное партнерство ACT Accelerator под эгидой Всемирной организации здравоохранения запустили 24 апреля 2020 года. Инициаторами проекта были ВОЗ, ЕС, Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс.
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