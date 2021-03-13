https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html
"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19
"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-13T14:37
2021-03-13T14:37
2021-03-14T02:15
распространение коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:916:515_1920x0_80_0_0_707f3e6991e60c1ccf9fa3cdba6aea80.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус.Комаровский описал свои ощущения после заражения коронавирусом: много спал и потерял обоняние, узнав об этом благодаря деревенской колбасе."Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". На что она ответила, что в доме нечем дышать", - поделился врач.Он добавил, что после этого достал из холодильника горчицу и стал нюхать ее.Ранее Евгений Комаровский назвал основные признаки заболевания пневмонией. Он отметил, что кашель, невозможность глубоко вздохнуть, выраженная бледность кожных покровов, а также одышка сигнализирует о необходимости обратиться ко врачу.
https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:688:515_1920x0_80_0_0_94481b5be2fcc46be2da055cb9c61f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
рассказал в интервью для YouTube-канала
"Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус.
"Как вам легко поставить себе диагноз COVID-19? Как только вы им заболеете, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было", — подчеркнул врач.
Комаровский описал свои ощущения после заражения коронавирусом: много спал и потерял обоняние, узнав об этом благодаря деревенской колбасе.
"Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". На что она ответила, что в доме нечем дышать", - поделился врач.
Он добавил, что после этого достал из холодильника горчицу и стал нюхать ее.
"И тогда я понял, что он пришел ко мне", —заключил Комаровский.
Ранее Евгений Комаровский назвал основные признаки заболевания пневмонией. Он отметил, что кашель, невозможность глубоко вздохнуть, выраженная бледность кожных покровов, а также одышка сигнализирует о необходимости обратиться ко врачу.