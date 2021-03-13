https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html

"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19

"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T14:37

2021-03-13T14:37

2021-03-14T02:15

распространение коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус.Комаровский описал свои ощущения после заражения коронавирусом: много спал и потерял обоняние, узнав об этом благодаря деревенской колбасе."Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". На что она ответила, что в доме нечем дышать", - поделился врач.Он добавил, что после этого достал из холодильника горчицу и стал нюхать ее.Ранее Евгений Комаровский назвал основные признаки заболевания пневмонией. Он отметил, что кашель, невозможность глубоко вздохнуть, выраженная бледность кожных покровов, а также одышка сигнализирует о необходимости обратиться ко врачу.

https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество