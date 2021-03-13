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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html
"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19
"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-13T14:37
2021-03-14T02:15
распространение коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус.Комаровский описал свои ощущения после заражения коронавирусом: много спал и потерял обоняние, узнав об этом благодаря деревенской колбасе."Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". На что она ответила, что в доме нечем дышать", - поделился врач.Он добавил, что после этого достал из холодильника горчицу и стал нюхать ее.Ранее Евгений Комаровский назвал основные признаки заболевания пневмонией. Он отметил, что кашель, невозможность глубоко вздохнуть, выраженная бледность кожных покровов, а также одышка сигнализирует о необходимости обратиться ко врачу.
https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

"Засунул нос в горчицу". Комаровский рассказал, как переболел COVID-19

14:37 13.03.2021 (обновлено: 02:15 14.03.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью для YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко", как самостоятельно обнаружил у себя коронавирус.
"Как вам легко поставить себе диагноз COVID-19? Как только вы им заболеете, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было", — подчеркнул врач.
Комаровский описал свои ощущения после заражения коронавирусом: много спал и потерял обоняние, узнав об этом благодаря деревенской колбасе.
"Я очень не люблю, когда колбаса сильно воняет чесноком, и сказал жене: "Какая классная колбаса, не воняет вообще". На что она ответила, что в доме нечем дышать", - поделился врач.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей
Он добавил, что после этого достал из холодильника горчицу и стал нюхать ее.
"И тогда я понял, что он пришел ко мне", —заключил Комаровский.
Ранее Евгений Комаровский назвал основные признаки заболевания пневмонией. Он отметил, что кашель, невозможность глубоко вздохнуть, выраженная бледность кожных покровов, а также одышка сигнализирует о необходимости обратиться ко врачу.
 
Распространение коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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