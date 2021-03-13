https://ria.ru/20210313/kniga-1601060130.html
Собянин поздравил москвичей с днем православной книги
Собянин поздравил москвичей с днем православной книги
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с днём православной книги, он отметил, что книга – огромная часть нашей жизни, соответствующее видеопоздравление... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:57
2021-03-13T11:57
2021-03-13T16:46
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с днём православной книги, он отметил, что книга – огромная часть нашей жизни, соответствующее видеопоздравление опубликовано в личном блоге мэра.В блоге также уточняется, что 14 марта 2021 года исполняется 457 лет со дня выхода в свет "Апостола" – первой книги, напечатанной в Москве.
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сергей собянин, москва