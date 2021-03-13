Собянин поздравил москвичей с днем православной книги

"Книга - великое изобретение человечества. Во многом её можно считать началом цивилизации, книги объединяют нас в пространстве и времени и даруют чувство бесконечности бытия. Книга - это знание и чувства, огромная, безграничная часть нашей жизни. С праздником друзья! С днём православной книги. С днём начала книгопечатания на Руси", - сообщил мэр.