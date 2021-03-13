Британский генерал заявил о преимуществе России в киберпространстве
14:30 13.03.2021 (обновлено: 15:44 13.03.2021)
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава Стратегического командования Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай "получают преимущества" в военных технологиях в "битве за киберпространство".
"Мы уступаем стратегическую инициативу соперникам. В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века", — написал генерал в материале "Китай и Россия перехватили инициативу в битве за киберпространство" в газете Times.
19 ноября 2020, 01:35Британия создаст национальные силы кибербезопасности
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.