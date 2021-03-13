https://ria.ru/20210313/kholesterin-1601065461.html

Мясников развеял популярный миф об опасном холестерине

Мясников развеял популярный миф об опасном холестерине

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, зачем организму нужен холестерин в эфире своей программы на канале "Россия 1". РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T13:11

2021-03-13T13:11

2021-03-13T13:11

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, зачем организму нужен холестерин в эфире своей программы на канале "Россия 1".Мясников пояснил, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на основе холестерина. Он также является частью клеточных мембран, добавил врач.Мясников отметил, что люди пытаются бороться с холестерином, хотя печень, например, сама вырабатывает его.Однако эксперт заключил, что переизбыток холестерина вредит организму так же, как и переизбыток любого другого вещества.Ранее Александр Мясников рассказал, что употребление брокколи, а также куркумы и зеленого чая способствует профилактике рака.

https://ria.ru/20210308/myasnikov-1600328740.html

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2021

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александр мясников (врач), общество