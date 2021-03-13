https://ria.ru/20210313/kashel-1601111869.html

Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T22:48

2021-03-13T22:48

2021-03-13T22:48

коронавирус covid-19

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_8c7f17f6210b07da80cad19fcd14d46e.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19.Медик отметил в Instagram, что не существует никаких "волшебных" таблеток, однако дал несколько общих рекомендаций по восстановлению здоровья.Комаровский отдельно призвал сохранять оптимизм для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, общество