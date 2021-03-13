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Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19
Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:48
2021-03-13T22:48
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19.Медик отметил в Instagram, что не существует никаких "волшебных" таблеток, однако дал несколько общих рекомендаций по восстановлению здоровья.Комаровский отдельно призвал сохранять оптимизм для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
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коронавирус covid-19, здоровье, общество

Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

22:48 13.03.2021
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19.
Медик отметил в Instagram, что не существует никаких "волшебных" таблеток, однако дал несколько общих рекомендаций по восстановлению здоровья.
"Облегчат состояние и ускорят возвращение к нормальному самочувствию дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир", — написал он.
Комаровский отдельно призвал сохранять оптимизм для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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