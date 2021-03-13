https://ria.ru/20210313/kashel-1601111869.html
Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19
Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:48
2021-03-13T22:48
2021-03-13T22:48
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19.Медик отметил в Instagram, что не существует никаких "волшебных" таблеток, однако дал несколько общих рекомендаций по восстановлению здоровья.Комаровский отдельно призвал сохранять оптимизм для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html
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