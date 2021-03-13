В Карабахе опровергли сообщения о разногласиях между военными
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло в субботу появившуюся в армянских СМИ информацию, что от военных Карабаха требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука Мартунинского района НКР.
Ранее электронное издание Politik.am сообщило со ссылкой на неназванные источники, что от военных НКР якобы требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука.
"Не соответствует действительности распространяемая армянскими электронными СМИ информация о том, что якобы президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Араик Арутюнян, командующий миротворческими силами РФ генерал (Рустам) Мурадов и высокопоставленный представитель СНБ Армении отправились на встречу с командующим Армией обороны Микаэлом Арзуманяном и требуют вывода армянских военнослужащих с ведущей в Кармир Шука дороги для ее передачи азербайджанским военным", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве призвали воздерживаться от публикации "ложных сведений о несуществующих разногласиях" в военно-политическом руководстве Карабаха.
Через поселок Кармир Шука проходят важные транспортные коммуникации Нагорного Карабаха.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.