https://ria.ru/20210313/karabakh-1601104796.html

В Карабахе опровергли сообщения о разногласиях между военными

В Карабахе опровергли сообщения о разногласиях между военными

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло в субботу появившуюся в армянских СМИ информацию, что от военных Карабаха требуют... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T21:02

2021-03-13T21:02

2021-03-13T21:02

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло в субботу появившуюся в армянских СМИ информацию, что от военных Карабаха требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука Мартунинского района НКР.Ранее электронное издание Politik.am сообщило со ссылкой на неназванные источники, что от военных НКР якобы требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука.В ведомстве призвали воздерживаться от публикации "ложных сведений о несуществующих разногласиях" в военно-политическом руководстве Карабаха.Через поселок Кармир Шука проходят важные транспортные коммуникации Нагорного Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210312/karabakh-1600972006.html

https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире