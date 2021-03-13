Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210313/karabakh-1601104796.html
В Карабахе опровергли сообщения о разногласиях между военными
В Карабахе опровергли сообщения о разногласиях между военными
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло в субботу появившуюся в армянских СМИ информацию, что от военных Карабаха требуют... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T21:02
2021-03-13T21:02
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583872683_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_3c99dd4686923c2f9b18cb8a10ab14c7.jpg
ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло в субботу появившуюся в армянских СМИ информацию, что от военных Карабаха требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука Мартунинского района НКР.Ранее электронное издание Politik.am сообщило со ссылкой на неназванные источники, что от военных НКР якобы требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука.В ведомстве призвали воздерживаться от публикации "ложных сведений о несуществующих разногласиях" в военно-политическом руководстве Карабаха.Через поселок Кармир Шука проходят важные транспортные коммуникации Нагорного Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210312/karabakh-1600972006.html
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583872683_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_275ed21065a1e62a6c7c4b0d9363841e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе опровергли сообщения о разногласиях между военными

21:02 13.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло в субботу появившуюся в армянских СМИ информацию, что от военных Карабаха требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука Мартунинского района НКР.
Ранее электронное издание Politik.am сообщило со ссылкой на неназванные источники, что от военных НКР якобы требуют вывести подразделения с дороги, ведущей к поселку Кармир Шука.

"Не соответствует действительности распространяемая армянскими электронными СМИ информация о том, что якобы президент Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) Араик Арутюнян, командующий миротворческими силами РФ генерал (Рустам) Мурадов и высокопоставленный представитель СНБ Армении отправились на встречу с командующим Армией обороны Микаэлом Арзуманяном и требуют вывода армянских военнослужащих с ведущей в Кармир Шука дороги для ее передачи азербайджанским военным", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве призвали воздерживаться от публикации "ложных сведений о несуществующих разногласиях" в военно-политическом руководстве Карабаха.
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:47Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном
Через поселок Кармир Шука проходят важные транспортные коммуникации Нагорного Карабаха.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Журналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 13:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния