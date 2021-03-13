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https://ria.ru/20210313/italiya-1601002363.html
Очередной итальянский городок распродает дома за один евро
Очередной итальянский городок распродает дома за один евро
Город Лауренцана, расположенный в итальянском регионе Базиликата, предлагает заброшенные дома разных размеров за один евро, чтобы побудить новых жителей... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T02:40
2021-03-13T02:40
туризм
туризм
жилье
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новости - туризм
италия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Город Лауренцана, расположенный в итальянском регионе Базиликата, предлагает заброшенные дома разных размеров за один евро, чтобы побудить новых жителей переехать в этот район, сообщает CNN. Есть различные подобные схемы, действующие по всей Италии, и, хотя правила могут немного отличаться в зависимости от города, обычно от покупателей требуется внесение депозита в размере нескольких тысяч евро. Эти суммы возвращаются им по окончании восстановительных работ над домом. Власти Лауренцаны решили отказаться от подобного требования, чтобы облегчить процесс для заявителей. Объем ремонтных работ, необходимых для каждого дома, отличается, планы реконструкции должны быть утверждены до участия в торгах. В случае успеха покупателям необходимо начать работу в течение трех месяцев с момента приобретения и завершить ее за три года.Коммуна Лауренцана известна со средневековья, одной из ее достопримечательностей является Кастелло ди Лауренцана, бывший замок XII-XIII веков, расположенный на вершине скалы. Городок окружен стеной с круглыми башнями-откосами, а его исторический центр отличается лабиринтом переулков. Рядом находится национальный парк Аппеннино Лучано Валь Д'Агри Лагонегрезе, который занимает площадь в 330 гектаров, там популярны катание на горных велосипедах и пешие прогулки.Потенциальные покупатели, заинтересованные в переезде в Лауренцану по этой схеме, должны заполнить заявку на жилье и рассказать о предлагаемых планах ремонта своего будущего имущества.
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туризм, жилье, базиликата, новости - туризм, италия

Очередной итальянский городок распродает дома за один евро

02:40 13.03.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Gianni Lupindo / My old car Alfa Romeo 155 near the lyceumВид на город Лауренцана
Вид на город Лауренцана - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Gianni Lupindo / My old car Alfa Romeo 155 near the lyceum
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Город Лауренцана, расположенный в итальянском регионе Базиликата, предлагает заброшенные дома разных размеров за один евро, чтобы побудить новых жителей переехать в этот район, сообщает CNN.
Есть различные подобные схемы, действующие по всей Италии, и, хотя правила могут немного отличаться в зависимости от города, обычно от покупателей требуется внесение депозита в размере нескольких тысяч евро. Эти суммы возвращаются им по окончании восстановительных работ над домом. Власти Лауренцаны решили отказаться от подобного требования, чтобы облегчить процесс для заявителей.
Объем ремонтных работ, необходимых для каждого дома, отличается, планы реконструкции должны быть утверждены до участия в торгах. В случае успеха покупателям необходимо начать работу в течение трех месяцев с момента приобретения и завершить ее за три года.
Коммуна Лауренцана известна со средневековья, одной из ее достопримечательностей является Кастелло ди Лауренцана, бывший замок XII-XIII веков, расположенный на вершине скалы. Городок окружен стеной с круглыми башнями-откосами, а его исторический центр отличается лабиринтом переулков. Рядом находится национальный парк Аппеннино Лучано Валь Д'Агри Лагонегрезе, который занимает площадь в 330 гектаров, там популярны катание на горных велосипедах и пешие прогулки.
Потенциальные покупатели, заинтересованные в переезде в Лауренцану по этой схеме, должны заполнить заявку на жилье и рассказать о предлагаемых планах ремонта своего будущего имущества.
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