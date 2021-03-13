Начались отдельные исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных

"Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда, естественно, больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации", - сообщил Гинцбург.