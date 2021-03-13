https://ria.ru/20210313/ispytaniya-1601108043.html
Начались отдельные исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных
Начались отдельные исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных
Уже начались отдельные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на онкобольных, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-13T21:39
2021-03-13T21:39
2021-03-14T04:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600645212_0:176:3078:1907_1920x0_80_0_0_401d4341739b9688a4bd1a822a19ccbb.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уже начались отдельные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на онкобольных, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600645212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2341315cba56cc9b09efde0aff2beb92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, вакцина "спутник v"