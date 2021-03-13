https://ria.ru/20210313/iordaniya-1601097846.html

В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице

В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице

По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T19:21

2021-03-13T19:21

2021-03-13T19:21

иордания

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат.Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне прошение об отставке."Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся", - подчеркнул он.Позднее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне объявил об отставке министра здравоохранения королевства."Министр здравоохранения уволен", - заявил аль-Хасауне на пресс-конференции, которую транслировали иорданские телеканалы.Кроме того, он добавил, что с поста снят директор больницы, в которой произошел инцидент.

https://ria.ru/20210210/delo-1596841285.html

https://ria.ru/20210201/kislorod-1595419035.html

иордания

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