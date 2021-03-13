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В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице
В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице
По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T19:21
2021-03-13T19:21
2021-03-13T19:21
иордания
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат.Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне прошение об отставке."Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся", - подчеркнул он.Позднее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне объявил об отставке министра здравоохранения королевства."Министр здравоохранения уволен", - заявил аль-Хасауне на пресс-конференции, которую транслировали иорданские телеканалы.Кроме того, он добавил, что с поста снят директор больницы, в которой произошел инцидент.
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иордания, в мире
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. По меньшей мере шесть пациентов скончались в результате сбоя подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, заявил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат.
"Шесть человек скончались в результате продлившегося час сбоя подачи кислорода в больнице (города - ред.) Ас-Сальт", - приводит слова Обейдата агентство Petra.
Обейдат добавил, что подал премьеру Иордании Бишару аль-Хасауне прошение об отставке.
"Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся", - подчеркнул он.
Позднее премьер-министр Иордании
Бишар аль-Хасауне объявил об отставке министра здравоохранения королевства.
"Министр здравоохранения уволен", - заявил аль-Хасауне на пресс-конференции, которую транслировали иорданские телеканалы.
Кроме того, он добавил, что с поста снят директор больницы, в которой произошел инцидент.
"Только правительство несет ответственность за инцидент с отключением кислорода в больнице Ас-Сальта… Правительство объявило о введении чрезвычайной ситуации во всех больницах в Иордании, чтобы обеспечить безопасность принятых мер для здоровья граждан", - подчеркнул аль-Хасауне.