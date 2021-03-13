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В Карачаево-Черкесии госпитализировали пять человек после взрыва газа
В Карачаево-Черкесии госпитализировали пять человек после взрыва газа
Пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:10
2021-03-13T17:11
карачаево-черкесская республика (кчр)
усть-джегута
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по региону.По данным ведомства, пожар возник в субботу в 11.18 в городе Усть-Джегута на улице Курортной."Предварительная информация о взрыве бытового газа в городе Усть-Джегута", - отмечается на изображении в аккаунте ведомства в Instagram."…По предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в больницу доставлены пять человек. Мужчина, 1953 года рождения, и женщины, 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Судя по фотографиям в посте МВД, речь идет об инциденте в пункте выдачи товаров Wildberries.В сообщении МВД говорится, что по данным минздрава региона, у всех пострадавших, доставленных в больницу, ожоги кожных покровов, лица, дыхательных путей - от 10% до 70% тела."Трёх пострадавших отправят в ожоговый центр СКФО в Махачкале на автомобиле регионального центра медицины катастроф в сопровождении врачей-реаниматологов. Двое оставшихся пациентов продолжат лечение в больнице КЧР", - сказано в сообщении.
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карачаево-черкесская республика (кчр), усть-джегута, происшествия

В Карачаево-Черкесии госпитализировали пять человек после взрыва газа

14:10 13.03.2021 (обновлено: 17:11 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по региону.
По данным ведомства, пожар возник в субботу в 11.18 в городе Усть-Джегута на улице Курортной.
"Предварительная информация о взрыве бытового газа в городе Усть-Джегута", - отмечается на изображении в аккаунте ведомства в Instagram.
"…По предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в больницу доставлены пять человек. Мужчина, 1953 года рождения, и женщины, 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Судя по фотографиям в посте МВД, речь идет об инциденте в пункте выдачи товаров Wildberries.
В сообщении МВД говорится, что по данным минздрава региона, у всех пострадавших, доставленных в больницу, ожоги кожных покровов, лица, дыхательных путей - от 10% до 70% тела.
"Трёх пострадавших отправят в ожоговый центр СКФО в Махачкале на автомобиле регионального центра медицины катастроф в сопровождении врачей-реаниматологов. Двое оставшихся пациентов продолжат лечение в больнице КЧР", - сказано в сообщении.
Работник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 05:49
На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме
 
Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Усть-ДжегутаПроисшествия
 
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