https://ria.ru/20210313/gaz-1601071235.html

В Карачаево-Черкесии госпитализировали пять человек после взрыва газа

В Карачаево-Черкесии госпитализировали пять человек после взрыва газа

Пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:10

2021-03-13T14:10

2021-03-13T17:11

карачаево-черкесская республика (кчр)

усть-джегута

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 13 мар - РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу после пожара и взрыва газа в пункте выдачи товаров в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по региону.По данным ведомства, пожар возник в субботу в 11.18 в городе Усть-Джегута на улице Курортной."Предварительная информация о взрыве бытового газа в городе Усть-Джегута", - отмечается на изображении в аккаунте ведомства в Instagram."…По предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошёл пожар, в результате которого в больницу доставлены пять человек. Мужчина, 1953 года рождения, и женщины, 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Судя по фотографиям в посте МВД, речь идет об инциденте в пункте выдачи товаров Wildberries.В сообщении МВД говорится, что по данным минздрава региона, у всех пострадавших, доставленных в больницу, ожоги кожных покровов, лица, дыхательных путей - от 10% до 70% тела."Трёх пострадавших отправят в ожоговый центр СКФО в Махачкале на автомобиле регионального центра медицины катастроф в сопровождении врачей-реаниматологов. Двое оставшихся пациентов продолжат лечение в больнице КЧР", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210301/vzryv-1599370574.html

усть-джегута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), усть-джегута, происшествия