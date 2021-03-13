https://ria.ru/20210313/galyamina-1601098738.html

На депутата Галямину завели дело после форума в Москве

На депутата Галямину завели дело после форума в Москве

Суд в Москве 17 марта рассмотрит административное дело после задержаний на форуме проекта НКО-иноагента в Измайлово в отношении муниципального депутата... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T19:33

2021-03-13T19:33

2021-03-13T22:36

марина литвинович

россия

владимир кара-мурза-младший

илья яшин

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд в Москве 17 марта рассмотрит административное дело после задержаний на форуме проекта НКО-иноагента в Измайлово в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Решение вступило в силу."Ее отпустили с обязательством явиться в суд 17 марта", - сказал РИА Новости адвокат. Административное дело заведено по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации).Большинство задержанных участников форума отпускают под обязательство о явке в суд, добавил Захватов.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина были задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

россия

москва

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марина литвинович, россия, владимир кара-мурза-младший, илья яшин, происшествия, москва