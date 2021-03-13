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Всех задержанных на форуме в Москве отпустили
Всех задержанных на форуме в Москве отпустили
Задержанных в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) отпустили из ОВД... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:39
2021-03-13T22:39
2021-03-13T22:39
марина литвинович
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержанных в Москве на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) отпустили из ОВД "Новокосино", рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Помимо этого, Литвинович утверждает, что в ОВД сотрудники ОНК выявили нарушения: по ее словам, у находящихся там задержанных не было еды и питья, а также постельного белья.Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала ранее РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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марина литвинович, москва, происшествия
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Задержанных в Москве
на форуме проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) отпустили из ОВД "Новокосино", рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович
.
Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.
"К тому моменту, как мы приехали, всех задержанных, кто был на форуме, уже отпустили, мы застали, как выходили последние четыре человека", - сказала она.
Помимо этого, Литвинович утверждает, что в ОВД сотрудники ОНК выявили нарушения: по ее словам, у находящихся там задержанных не было еды и питья, а также постельного белья.
Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала ранее РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.