https://ria.ru/20210313/forum-1601109951.html
Организаторы отменили проведение второго дня форума депутатов в Москве
Организаторы отменили проведение второго дня форума депутатов в Москве
Проведение второго дня форума проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) в воскресенье отменено,... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:04
2021-03-13T22:04
2021-03-13T22:04
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601073328_439:0:3774:1876_1920x0_80_0_0_723f79e43749529e97b38826e16d43f1.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Проведение второго дня форума проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) в воскресенье отменено, его участники встретятся друг с другом в неформальной обстановке, сообщила РИА Новости координатор проекта Анастасия Буракова.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.По ее словам, участники форума встретятся друг с другом в неформальной обстановке.До этого Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум данного проекта, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601073328_49:0:2550:1876_1920x0_80_0_0_55c722319306f18b1829e612a5ea8ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Проведение второго дня форума проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) в воскресенье отменено, его участники встретятся друг с другом в неформальной обстановке, сообщила РИА Новости координатор проекта Анастасия Буракова.
Ранее на сайте ГУ МВД по Москве
появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.
"Завтра форум не проводим, будет формат свободного общения участников", - рассказала Буракова.
По ее словам, участники форума встретятся друг с другом в неформальной обстановке.
До этого Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум данного проекта, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента