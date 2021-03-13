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Несколько задержанных участников форума в Москве отпустили из ОВД
Несколько задержанных участников форума в Москве отпустили из ОВД
Против организатора форума в гостинице "Измайлово Дельта" Александра Менюкова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T18:35
2021-03-13T18:54
марина литвинович
владимир кара-мурза-младший
илья яшин
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против организатора форума в гостинице "Измайлово Дельта" Александра Менюкова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), задержанный и его защитник отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идет, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
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марина литвинович, владимир кара-мурза-младший, илья яшин, происшествия, россия, москва

Несколько задержанных участников форума в Москве отпустили из ОВД

18:35 13.03.2021 (обновлено: 18:54 13.03.2021)
 
© РИА НовостиЗадержания на форуме муниципальных депутатов в Москве
Задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против организатора форума в гостинице "Измайлово Дельта" Александра Менюкова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), задержанный и его защитник отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идет, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.
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"Составили протокол по статье 20.33 КоАП, мы отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идет", - сказал собеседник агентства.

Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
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Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Марина ЛитвиновичВладимир Кара-Мурза-младшийИлья ЯшинПроисшествияРоссияМосква
 
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