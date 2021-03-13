https://ria.ru/20210313/forum-1601094078.html
Несколько задержанных участников форума в Москве отпустили из ОВД
Несколько задержанных участников форума в Москве отпустили из ОВД
Против организатора форума в гостинице "Измайлово Дельта" Александра Менюкова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T18:35
2021-03-13T18:35
2021-03-13T18:54
марина литвинович
владимир кара-мурза-младший
илья яшин
происшествия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601073328_439:0:3774:1876_1920x0_80_0_0_723f79e43749529e97b38826e16d43f1.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против организатора форума в гостинице "Измайлово Дельта" Александра Менюкова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), задержанный и его защитник отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идет, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601073328_49:0:2550:1876_1920x0_80_0_0_55c722319306f18b1829e612a5ea8ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина литвинович, владимир кара-мурза-младший, илья яшин, происшествия, россия, москва
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против организатора форума в гостинице "Измайлово Дельта" Александра Менюкова составили протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации), задержанный и его защитник отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идет, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
Ранее на сайте ГУ МВД по Москве появилось сообщение, что в ОВД после попытки проведения мероприятия с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе доставлены около 200 человек, идет проверка. Отмечается, что представители общественной организации пытались провести мероприятие с нарушением эпидемиологических норм.
"Составили протокол по статье 20.33 КоАП, мы отказались его подписывать, некоторых задержанных уже отпустили из ОВД, о возбуждении уголовного дела речи не идет", - сказал собеседник агентства.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
Член столичной ОНК Марина Литвинович
сообщила РИА Новости, что Илья Яшин
, Евгений Ройзман
и Юлия Галямина
задержаны в Москве
на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший
написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента