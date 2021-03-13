https://ria.ru/20210313/fadn-1601102958.html
Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T20:39
2021-03-13T20:39
2021-03-13T20:39
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210128/khranitel-1594947567.html
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федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), михаил мишустин, политика