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Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T20:39
2021-03-13T20:39
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), михаил мишустин, политика

Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН

20:39 13.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов на заседании президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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