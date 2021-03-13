https://ria.ru/20210313/fadn-1601102958.html

Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН

Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T20:39

2021-03-13T20:39

2021-03-13T20:39

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210128/khranitel-1594947567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), михаил мишустин, политика