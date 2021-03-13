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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210313/evropa-1601082135.html
В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии
В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии
Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:07
2021-03-13T16:10
религия и мировоззрение
религия
русская православная церковь
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".По его словам, и с биологической точки зрения, пол поменять нельзя, можно только сделать операцию, которая "придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола". Однако мужчина, например, не превратится в полноценную женщину, не сможет родить ребенка, отметил митрополит."Гендерная идеология – идеология обмана. И на этом обмане построена сейчас целая индустрия по перемене пола, и пропаганда, которая ведется через СМИ, и система дискриминации (инакомыслящих - ред.), которая набирает все большие обороты", - сказал митрополит.В частности, он обратил внимание на так называемую "культуру отмены" (cancel culture), когда людей исключают из публичного пространства, закрывают доступу к СМИ и соцсетям. "То, что выдавалось за культуру толерантности, сейчас превращается в систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных, в том числе религиозных ценностей", - заключил представитель Русской церкви.
https://ria.ru/20210211/bekmambetov-1596945333.html
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религия, русская православная церковь, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, европа

В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии

16:07 13.03.2021 (обновлено: 16:10 13.03.2021)
 
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В храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Старой Европы, на которую Россия пыталась ориентироваться в 90-е годы, – ее больше нет. Европейская идеология в основе становится антирелигиозной. Незыблемые для религиозного человека постулаты оказываются под запретом. Мы все чаще слышим о том, что христианам (в Европе - ред.) запрещают носить нательные крестики, что за их ношение под рубашкой его могут уволить. Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что "Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их". То есть мы исходим из того, что пол это то, что дано при рождении, что невозможно поменять", - сказал митрополит Иларион.
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По его словам, и с биологической точки зрения, пол поменять нельзя, можно только сделать операцию, которая "придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола". Однако мужчина, например, не превратится в полноценную женщину, не сможет родить ребенка, отметил митрополит.
"Но и эту проблему уже попытались решить. Таким людям в ряде стран разрешено усыновлять детей. Мы столкнулись со страшным явлением, и, слава Богу, до нашей страны пока эти веяния не дошли, я очень надеюсь, что не дойдут", - подчеркнул представитель Русской церкви.
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"Гендерная идеология – идеология обмана. И на этом обмане построена сейчас целая индустрия по перемене пола, и пропаганда, которая ведется через СМИ, и система дискриминации (инакомыслящих - ред.), которая набирает все большие обороты", - сказал митрополит.
В частности, он обратил внимание на так называемую "культуру отмены" (cancel culture), когда людей исключают из публичного пространства, закрывают доступу к СМИ и соцсетям. "То, что выдавалось за культуру толерантности, сейчас превращается в систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных, в том числе религиозных ценностей", - заключил представитель Русской церкви.
 
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