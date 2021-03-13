https://ria.ru/20210313/evropa-1601082135.html

В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии

В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии

Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T16:07

2021-03-13T16:07

2021-03-13T16:10

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русская православная церковь

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

европа

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку там говорится о данности пола Богом, при рождении, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".По его словам, и с биологической точки зрения, пол поменять нельзя, можно только сделать операцию, которая "придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола". Однако мужчина, например, не превратится в полноценную женщину, не сможет родить ребенка, отметил митрополит."Гендерная идеология – идеология обмана. И на этом обмане построена сейчас целая индустрия по перемене пола, и пропаганда, которая ведется через СМИ, и система дискриминации (инакомыслящих - ред.), которая набирает все большие обороты", - сказал митрополит.В частности, он обратил внимание на так называемую "культуру отмены" (cancel culture), когда людей исключают из публичного пространства, закрывают доступу к СМИ и соцсетям. "То, что выдавалось за культуру толерантности, сейчас превращается в систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных, в том числе религиозных ценностей", - заключил представитель Русской церкви.

https://ria.ru/20210211/bekmambetov-1596945333.html

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религия, русская православная церковь, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, европа