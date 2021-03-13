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Полиция оттеснила противников Пашиняна от здания резиденции президента
Полиция оттеснила противников Пашиняна от здания резиденции президента
Полицейские оттеснили протестующих от здания президентской резиденции в Ереване, где проходит встреча президента Армена Саркисяна с премьер-министром Николом... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:44
2021-03-13T14:44
2021-03-13T15:44
оник гаспарян
никол пашинян
армен саркисян
ситуация в армении
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 мар — РИА Новости. Полицейские оттеснили протестующих от здания президентской резиденции в Ереване, где проходит встреча президента Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.Столкновений демонстрантов со стражами порядка не было, задержания не проводились.Здание оцеплено полицией. Собравшиеся у президентской резиденции требуют отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле здания парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210311/armeniya-1600843492.html
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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, ереван, армения, в мире