https://ria.ru/20210313/erevan-1601074541.html

Полиция оттеснила противников Пашиняна от здания резиденции президента

Полиция оттеснила противников Пашиняна от здания резиденции президента

Полицейские оттеснили протестующих от здания президентской резиденции в Ереване, где проходит встреча президента Армена Саркисяна с премьер-министром Николом... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:44

2021-03-13T14:44

2021-03-13T15:44

оник гаспарян

никол пашинян

армен саркисян

ситуация в армении

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 мар — РИА Новости. Полицейские оттеснили протестующих от здания президентской резиденции в Ереване, где проходит встреча президента Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.Столкновений демонстрантов со стражами порядка не было, задержания не проводились.Здание оцеплено полицией. Собравшиеся у президентской резиденции требуют отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле здания парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210311/armeniya-1600843492.html

ереван

армения

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ситуация в армении, ереван, армения, в мире