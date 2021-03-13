https://ria.ru/20210313/erevan-1601070639.html

Противники Пашиняна собрались у резиденции президента

Противники Пашиняна собрались у резиденции президента

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у президентской резиденции в Ереване, где запланирована встреча президента Армена Саркисяна и... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:05

2021-03-13T14:05

2021-03-13T14:15

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у президентской резиденции в Ереване, где запланирована встреча президента Армена Саркисяна и главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.Здание оцеплено полицией. Собравшиеся у президентской резиденции требуют отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

ереван

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире