Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/donbass-1601090142.html
Кравчук сообщил о консультациях об участии США в переговорах по Донбассу
Кравчук сообщил о консультациях об участии США в переговорах по Донбассу
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-13T17:38
2021-03-14T02:25
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
леонид кравчук
оон
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_0:0:3434:1933_1920x0_80_0_0_edac79599e7d9b950eb771c1193d4cab.jpg
КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости.Он добавил, что РФ может выступить против такого решения, но будет "должна дать соответствующие аргументы".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_451:0:3180:2047_1920x0_80_0_0_b773553a73a477abf561c7da2c5671d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, леонид кравчук, оон, сша, украина, в мире

Кравчук сообщил о консультациях об участии США в переговорах по Донбассу

17:38 13.03.2021 (обновлено: 02:25 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости.

"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Он добавил, что РФ может выступить против такого решения, но будет "должна дать соответствующие аргументы".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукООНСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния