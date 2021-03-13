Кравчук сообщил о консультациях об участии США в переговорах по Донбассу
17:38 13.03.2021 (обновлено: 02:25 14.03.2021)
КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости.
"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что РФ может выступить против такого решения, но будет "должна дать соответствующие аргументы".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.