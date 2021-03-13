https://ria.ru/20210313/conflict-1601104282.html

Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T20:57

2021-03-13T20:57

2021-03-13T21:31

леонид кравчук

верховная рада украины

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европа

сша

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил развертывания полномасштабного конфликта в регионе.По его словам, это может произойти, если "Россия не остановится в своих аппетитах". Политик считает, что ситуация в Донбассе — вопрос не только Украины и Европы, поэтому, по его мнению, в переговорах по урегулированию должны участвовать США.Кравчук добавил, что против такого решения может выступить Москва, но ей придется "дать соответствующие аргументы".На высказывание украинского политика обратили внимание в России. Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, Киев делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения. По его словам, США зарекомендовали себя как агрессор, а Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому "разговаривать с ними никто не станет".В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html

москва

европа

сша

украина

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леонид кравчук, верховная рада украины, москва, европа, сша, украина