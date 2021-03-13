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Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе
Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T20:57
2021-03-13T21:31
леонид кравчук
верховная рада украины
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европа
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украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил развертывания полномасштабного конфликта в регионе.По его словам, это может произойти, если "Россия не остановится в своих аппетитах". Политик считает, что ситуация в Донбассе — вопрос не только Украины и Европы, поэтому, по его мнению, в переговорах по урегулированию должны участвовать США.Кравчук добавил, что против такого решения может выступить Москва, но ей придется "дать соответствующие аргументы".На высказывание украинского политика обратили внимание в России. Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, Киев делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения. По его словам, США зарекомендовали себя как агрессор, а Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому "разговаривать с ними никто не станет".В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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леонид кравчук, верховная рада украины, москва, европа, сша, украина

Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе

20:57 13.03.2021 (обновлено: 21:31 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил развертывания полномасштабного конфликта в регионе.
По его словам, это может произойти, если "Россия не остановится в своих аппетитах". Политик считает, что ситуация в Донбассе — вопрос не только Украины и Европы, поэтому, по его мнению, в переговорах по урегулированию должны участвовать США.
"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", — уточнил экс-президент.
Кравчук добавил, что против такого решения может выступить Москва, но ей придется "дать соответствующие аргументы".
На высказывание украинского политика обратили внимание в России. Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, Киев делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения. По его словам, США зарекомендовали себя как агрессор, а Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому "разговаривать с ними никто не станет".
"Так что в любом случае Донбасс — это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир", — заключил Бальбек.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Леонид КравчукВерховная Рада УкраиныМоскваЕвропаСШАУкраина
 
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