Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе
20:57 13.03.2021 (обновлено: 21:31 13.03.2021)
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил развертывания полномасштабного конфликта в регионе.
"Ведутся соответствующие консультации. Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации", — уточнил экс-президент.
Кравчук добавил, что против такого решения может выступить Москва, но ей придется "дать соответствующие аргументы".
На высказывание украинского политика обратили внимание в России. Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, Киев делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения. По его словам, США зарекомендовали себя как агрессор, а Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому "разговаривать с ними никто не станет".
"Так что в любом случае Донбасс — это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир", — заключил Бальбек.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.